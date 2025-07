L’America ricostruisce la sua potenza marittima

(Diplomati della Maine Maritime Academy sull’attenti alla cerimonia di inizio; foto courtesy Maine Maritime Academy)

Le Accademie Marittime degli Stati Uniti diplomano oltre 1.100 cadetti tra la spinta nazionale per ricostruire la potenza marittima

Washington. Più di 1.100 diplomati delle sette Accademie Marittime americane si sono uniti ai ranghi della forza lavoro marittima degli Stati Uniti come classe del 2025, entrando nel settore durante quello che i funzionari descrivono come un momento cruciale per la forza marittima americana.

L’American Maritime Partnership (AMP) ha annunciato l’evento importante, mentre l’amministrazione Trump e i leader bipartisan del Congresso chiedono un rinnovato impegno nazionale nel settore marittimo, con particolare enfasi sull’espansione dei cantieri navali americani e della flotta battente bandiera degli Stati Uniti.

“Questi uomini e donne stanno entrando in una carriera radicata nel servizio, e lo fanno mentre l’America si dedica nuovamente alla costruzione di più navi qui a casa e alla loro navigazione sotto Old Glory”, ha detto Jennifer Carpenter, presidente dell’American Maritime Partnership. “Dai cantieri navali della Costa del Golfo ai porti delle Hawaii e dell’Alaska, un American Maritime più forte significa un paese più forte”.

Il settore marittimo degli Stati Uniti sta rapidamente guadagnando l’attenzione della politica poiché sia la Casa Bianca che il Congresso hanno lanciato importanti iniziative per rafforzare la cantieristica navale degli Stati Uniti ed espandere la flotta mercantile.

L’ordine esecutivo del presidente Trump “Restoring America’s Maritime Dominance” (firmato il 9 aprile), stabilisce scadenze aggressive volte a rivitalizzare l’industria cantieristica americana in difficoltà, a rafforzare la sua forza lavoro marittima e ad espandere la presenza marittima globale della nazione, mentre ilo SHIPS for America Act., approvato ultimamente, mira a codificare questi obiettivi con finanziamenti, riforme e nuovi mandati.

L’amministrazione Trump comprende che ripristinare il dominio marittimo è fondamentale per la sicurezza nazionale dell’America e per farlo promuove uomini e donne per navigare sulle navi odierne e su quelle grandi navi che si costruiranno in futuro.

I diplomati del 2025 rappresentano tutte e sette le Accademie Marittime degli Stati Uniti: la US Merchant Marine Academy (Kings Point, New York), il SUNY Maritime College, la California Maritime Academy, la Great Lakes Maritime Academy, la Maine Maritime Academy, la Massachusetts Maritime Academy e la Texas A&M Maritime Academy.

Per ottenere le licenze di ufficiali della marina mercantile, i neo-diplomati hanno completato un rigoroso processo di esame della Guardia Costiera degli Stati Uniti che prevedeva tre giorni di test.

La loro formazione ha combinato l’istruzione in aula con l’esperienza pratica a bordo di navi scuola e navi commerciali battenti bandiera degli Stati Uniti.

L’industria marittima americana impiega attualmente circa 650.000 lavoratori e genera oltre 154,8 miliardi di dollari di produzione economica annua, secondo AMP.

Abele Carruezzo

(Jennifer Carpenter, presidente dell’American Maritime Partnership; foto courtesy AMP)