Trump deroga di 90 giorni i mandati previsti dal Jones Act

(Foto courtesy AMP, American Maritime Partnership)

Dalla mezzanotte di lunedì 16 novembre (ora di New York) nuova deroga di 90 giorni

Washington. L’American Maritime Partnership (AMP) aveva il presidente Donald Trump a non rinnovare la deroga d’emergenza al Jones Act – in scadenza ieri, 15 novembre – visto che otto mesi di esenzioni non sono riuscite a ridurre i prezzi del carburante e a minare gli investimenti nell’industria marittima statunitense.

Con una lettera alla Casa Bianca – il 3 novembre scorso – l’AMP sosteneva che estendere di nuovo la deroga sarebbe in conflitto diretto con l’obiettivo dichiarato dell’amministrazione di ristabilire il dominio marittimo americano. (Art. 5.11.2026, L’industria marittima esorta Trump a lasciare scadere la deroga al Jones Act il 15 novembre – il nautilus).



Anche i cantieri navali e i loro alleati – come l’AMP – si sono opposti a qualsiasi proroga, affermando di aver minato i mandati protezionisti di lunga data che considerano fondamentali per rafforzare la capacità cantieristica nazionale.

Secondo i funzionari della Casa Bianca, il presidente Trump ha deciso di estendere ancora di 90 giorni una deroga ai mandati previsti dal Jones Act, vecchio di un secolo; l’estensione arriva appena due giorni prima della scadenza della precedente deroga (15 novembre). La nuova deroga entrerà in vigore alle 00:00 di lunedì ora di New York, garantendo che non ci sia una pausa tra la scadenza della precedente.

Il presidente Donald Trump – con la proroga di altri 90 giorni – sta concedendo alle compagnie energetiche e agli operatori più tempo per trasportare petrolio e altre materie prime negli Stati Uniti su navi con bandiera straniera, rinnovando una politica volta a ridurre i costi del carburante.

L’ampiezza della deroga non ha subito modifiche, ma rimane da parte del governo di effettuare revisioni caso per caso sulla disponibilità delle navi di proprietà e gestione statunitense prima che la deroga venga applicata ai singoli viaggi.

Gli operatori di navi straniere che utilizzano la deroga estesa continueranno a essere tenuti a notificare alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) circa i movimenti autorizzati e a fornire informazioni su navi, carico, vettore e porto. La legge federale richiede inoltre ai proprietari o operatori di navi e ai richiedenti la deroga di segnalare i dettagli dei viaggi completati con bandiera straniera alla Maritime Administration’s (MARAD) entro 10 giorni dal completamento.

Le compagnie petrolifere e chimiche – approvando la nuova deroga – hanno evidenziato la proroga precedente ha aiutato a trasportare carichi di greggio, fertilizzanti e altre materie prime tra i porti statunitensi in modo efficiente e a costi inferiori, contribuendo a contrastare le interruzioni dell’approvvigionamento alimentate dalla guerra in Iran e dai danni alle raffinerie in Russia.

La lista dei prodotti che beneficiano dalla deroga include ancora benzina, carburante per aerei, petrolio greggio, nafta, gas naturale liquefatto, olio di soia e fertilizzanti.

L’esenzione dal Jones Act di Trump è stata la deroga più lunga e ampia della legge da oltre sette decenni. Presidenti precedenti hanno discretamente revocato i mandati del Jones Act per singoli viaggi e brevi periodi a seguito di uragani e interruzioni di oleodotti che hanno interrotto i flussi di carburante.

Abele Carruezzo