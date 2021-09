Prende il via il nuovo servizio EMA che collega il Container Terminal di Vado Ligure con i principali porti del Nord America

Atteso per domani sera l’approdo nella banchina deep-sea vadese della MV Seaspan Chiba, prima delle 4 portacontainer da circa 4.500 teus impiegate nel collegamento gestito da Cosco Shipping Line, O.N.E. (Ocean Network Express) e OOCL (Orient Overseas Container Line)

Al via il nuovo servizio settimanale EMA (East Mediterranean America) che collega il nuovo Container Terminal di Vado Gateway, tra i più tecnologicamente avanzati del Mediterraneo, con i porti di New York, Norfolk e Savannah.

Presso la banchina del terminal deep-sea vadese è atteso per domani sera l’arrivo della MV Seaspan Chiba, prima di 4 portacontainer circa 4.500 teus impiegate nel collegamento che scalerà settimanalmente Vado Gateway, gestito dalle compagnie marittime Cosco Shipping Line, O.N.E. (Ocean Network Express) e OOCL (Orient Overseas Container Line).

La nave, partita dal porto di Iskenderun, giungerà a Vado Gateway dopo gli scali in Turchia e al Pireo e proseguirà il proprio viaggio verso i porti della costa atlantica americana.

«L’arrivo del servizio EMA è un ulteriore passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Vado Gateway e ne testimonia il ruolo strategico nella geografia portuale del Mediterraneo» ha dichiarato Paolo Cornetto – Amministratore Delegato Vado Gateway.

«Quello statunitense – ha proseguito Cornetto – è un mercato strategico per il nostro Paese e poter avere un collegamento diretto da Vado Ligure è di grande importanza per i nostri piani di sviluppo. Siamo grati a Cosco Shipping Line, O.N.E. e O.O.C.L. per la fiducia che ci hanno accordato».

Attraverso il sistema di prenotazione “APMT TermPoint Appointments”, disponibile anche con un’app scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store, le compagnie di trasporto potranno accedere al terminal per le operazioni di ritiro e consegna dei containers.

Il nuovo servizio “EMA” si affianca alle altre linee marittime attive presso il Container Terminal con scali settimanali (ME2, Mediterraneo – Medio Oriente e India; VAX, Vado Ligure – porto del Pireo; L75 Mediterraneo Francia – Spagna – Marocco).