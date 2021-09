Nel vivo della XIII edizione di Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa Shipping Week

Genova-Il 6, 7 e 8 ottobre torna a Genova la XIII edizione dell’evento dedicato alla portualità e allo shipping: Port&ShippingTech. Tre giorni animati da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgono i principali stakeholder del cluster marittimo italiano in constante dialogo con l’Europa e il Mediterraneo.

La Main Conference della Genoa Shipping Week è organizzata da Clickutility Team in collaborazione con Assagenti e Studio Comelli e vede, quest’anno, la partecipazione di RINA come Silver Partner e PwC come Bronze Plus Partner.

Mercoledì 6 ottobre

Ed è proprio con una sessione dedicata alla geopolitica che si aprirà la manifestazione: In the Med. La posizione dell’Italia è strategica da un punto di vista geopolitico, rappresenta una cerniera tra l’Europa e il Mediterraneo. Un punto di forza che rischia di diventare di debolezza se i player non elaborano e portano avanti un piano strategico congiunto. La sessione, così come anche tutto l’evento, vedranno la partecipazione di primo piano di Marina Militare e Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, a dimostrazione che le tematiche della sicurezza e della sovranità sui mari sono sempre più importanti.



La prima giornata proseguirà con la sessione Over&Under the Sea che esplorerà il mondo delle risorse legate al mare. Si parlerà di pesca, di minerali, di gas, di tubi, di cavi che trasportano dati ed elettricità, di vento, perché potenzialmente la superficie del mare potrebbe diventare un campo eolico. A chiudere la prima giornata, La riforma tradita, la conferenza organizzata in collaborazione con Assiterminal per fare il punto, partendo da una prospettiva giuridica, sul futuro dello shipping e del sistema logistico anticipando in parte i temi della seconda giornata: PNRR e il programma NextGeneration EU.

Giovedì 7 ottobre

I microfoni della seconda giornata di evento si accenderanno parlando di Next Generation Shipping. Una sessione dedicata all’innovazione tecnologica, nuovi sistemi di navigazione, realtà aumentata, intelligenza artificiale, IoT e cyber security, tutti elementi che costituiscono la prossima generazione della logistica via mare. Il pomeriggio si aprirà con i piani di sviluppo previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la logistica e l’intermodalità: PNRR per la portualità e lo shipping. Inconclusione di giornata, si riparlerà di innovazione questa volta focalizzandosi sui porti con la sessione Smart ports & logistics dedicata a intermodalità, digital twins, fast corridors, digitalizzazione e automazione portuale e tracciabilità delle merci

Venerdì 8 ottobre

L’ultima giornata di aprirà con il tema che permea ogni settore: la sostenibilità. Green ports & shipping Summit è il palco di aziende e professionisti che vedono nella sostenibilità l’unica direzione di sviluppo del settore e le vie per perseguirla sono diverse: decarbonizzazione, elettrificazione, autoproduzione ed efficienza energetica, abbattimento di emissioni e rifiuti marittimo e portuale.

Il pomeriggio esplorerà nel dettaglio una di queste vie: la decarbonizzazione con la sessione Natural Gas in Shipping, strategie, progetti e certificazioni che ospiterà anche un panel dedicato a Il nuovo polo di ricerca, sviluppo e formazione per il cluster dello shipping, organizzato in collaborazione con CMA Maritime Training Center. Prima di spegnere i microfoni, un focus sulle persone con Human Factors Summit. Ai professionisti che lavorano ogni giorno nel settore è dedicata la chiusura della manifestazione: istruzione, sicurezza, formazione, per un futuro di sviluppo e prosperità. La tavola rotonda finale sarà riservata a un altro tema, del tutto attuale: Le professioni marittime contro il gender-gap, in collaborazione con USCLAC.

L’appuntamento è quindi per il 6,7, 8 ottobre. È possibile partecipare in presenza acquistando il biglietto sul sito oppure seguendo gratuitamente la diretta in live streaming. Per le modalità di partecipazione visita il sito: www.pstconference.it/partecipa/

Port&ShippingTech è giunto alla tredicesima edizione con il sostegno del cluster marittimo nazionale. L’evento si svolge negli anni pari a Napoli e in quelli dispari a Genova e costituisce in entrambi casi la conferenza principale delle rispettive Shipping Week. Dopo il successo dell’edizione 2020 anche quest’anno si svolgerà in forma ibrida, in presenza e in live streaming. La Genoa Shipping Week in agenda dal 4 all’8 ottobre, è un evento biennale che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo.