GENOA SHIPPING WEEK- V edizione – 4/10 ottobre 2021

Shootyourport, la premiazione del concorso fotografico che ha raccontato il porto di Genova con più di 600 scatti

Ieri sera, nell’affascinante cornice del Chiostro della Chiesa Santa Maria del Castello, sono state premiate le foto vincitrici di #shootyourport, il concorso fotografico su Instagram che dal 2015 raccoglie gli scatti del porto commerciale di Genova e ne descrive, attraverso le immagini, colori, fascino, simboli e valore economico.

La foto vincitrice è quella di Federico Stevanin; al secondo posto Andrea Malaspina seguito da Maurizio Bardi e Chiara Ardenghi. Menzione speciale per la foto di Andrea Sessarego.

Organizzato dal Gruppo Giovani agenti marittimi e Igers Genova, in collaborazione con Grandi Navi Veloci, Main Sponsor dell’iniziativa, con il supporto di Gruppo FOS, Politeama Genovese, il contest dal 3 al 26 settembre ha chiesto ai partecipanti di catturare in uno scatto il significato che diamo al nostro porto commerciale, come lo immaginiamo, come lo viviamo e come lo vorremmo.

“Con questo concorso offriamo l’opportunità di scoprire luoghi affascinanti del Porto di Genova di norma inaccessibili, visti ma non vissuti – sottolinea Gian Alberto Cerruti, presidente Gruppo Giovani Assagenti. Abbiamo scelto di premiare le immagini che, insieme a una buona tecnica esecutiva, hanno interpretato al meglio il tema, proponendo un punto di vista intimo e originale. Questi scatti avvicinano i genovesi al loro porto e, al tempo stesso, promuovono questa “città nella città” al di fuori dei suoi confini.”

La premiazione del concorso #shootyourport si inserisce nel calendario degli eventi legati alla Rolli Shipping Week, la grande novità dell’edizione 2021della Genoa Shipping Week, resa possibile dalla partnership con i Rolli Days, organizzati dal Comune di Genova.

IGERSGENOVA

@igersgenova è una comunità genovese di appassionati di fotografia e social network, nata nel 2012 con lo scopo di promuovere e supportare gli eventi culturali della città. La pagina su Instagram conta più di 11000 follower, mentre l’hashtag #igersgenova raccoglie più di 340 mila foto della città.

GRUPPO GIOVANI AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI

Gruppo Giovani opera all’interno dell’Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi dal 1992. E’ composto da membri di età inferiore ai quarant’anni e lo scopo del Gruppo è quello di promuovere iniziative sia ludiche che formative e di partecipare alle attività, alle commissioni e ai gruppi di lavoro dell’Associazione.

Main Partner GSWeek: Intesa Sanpaolo Private Banking

Silver Partner GSWeek: Casasco Nardi – Rina

Per informazioni: Genoa Shipping Week www.gsweek.it