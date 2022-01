SALERNO FORMAZIONE: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MANAGEMENT DEI PORTI TURISTICI

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale certificata secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario di Salerno dell’Università eCampus, organizza il MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MANAGEMENT DEI PORTI TURISTICI.

Per attività di gestione dei porti e degli approdi turistici si intende quella svolta da soggetti, pubblici o privati, che in virtù di una concessione su beni demaniali marittimi predispongono le strutture atte a consentire l’utilizzazione, da parte dell’utenza, di c.d. posti barca.

Il corso intende fornire una adeguata preparazione di base per creare figure professionali capaci di operare in proprio o in team nel settore del turismo nautico, e in particolar modo nella gestione dei porti turistici.

I profili oggetto di qualifica sono:

-Direttore del porto: figura in grado di garantire la direzione e gestione del porto in ambito amministrativo, tecnico e operativo;

-Responsabile tecnico del porto: figura che organizza e coordina il lavoro degli addetti ai servizi portuali;

-Addetto ai servizi portuali: figura che si occupa della gestione delle imbarcazioni attraccate e di vigilare sulle stesse durante la loro permanenza in porto.

DATA INIZIO LEZIONI: 22 FEBBRAIO

DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.

E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’ E.LEARNING – ON.LINE.

E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “MANAGEMENT DEI PORTI TURISTICI”

DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di diploma e/o laurea triennale e/o specialistica.

CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI

PROGRAMMA DI STUDIO:

MODULO 1 – LEGISLAZIONE DEL TURISMO NAUTICO

-Evoluzione storica e normativa della nautica da diporto

-Il codice della nautica

-I contratti della nautica (locazione, noleggio, ormeggio)

MODULO 2 – IL REGIME AMMINISTRATIVO DEI PORTI TURISTICI

-Cenni sul demanio marittimo

-Il demanio portuale

-Il procedimento per le concessioni finalizzate alla realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto

-La regolamentazione interna dei porti turistici

MODULO 3 – LE STRUTTURE PER LA NAUTICA DA DIPORTO

-Punti di ormeggio

-Approdi

-tipologie di porti turistici

MODULO 4 – L’ INFRASTRUTTURA PORTUALE

-Pianificazione e progettazione del Marina

-Molo e darsena

-Opere di difesa

-Bacino di carenaggio

-Banchine e Pontili

-Il dragaggio dei fondali

MODULO 5 – I SERVIZI PORTUALI

-Cantieristica, alaggio e varo, rimessaggio

-Bunkeraggio e fornitura idrica

-Ormeggio e disormeggio

-Rimorchio, traino e recupero imbarcazioni

-Il servizio di vigilanza

-Il servizio di meteorologia

-Servizi di ristorazione e catering

MODULO 6 – LE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI IN UN PORTO TURISTICO

-Il Direttore del porto

-Il Responsabile tecnico del porto

-L’Addetto ai servizi portuali

-Il Marinaio di porto

MODULO 7 – IL MARINA MANAGEMENT

-Marketing e gestione dell’accoglienza

-Il Piano Ormeggi

-Il sistema di prenotazione dei posti barca

-I Marina Resort

-La responsabilità del gestore del porto turistico

-La certificazione dei servizi portuali (SA, ISO e IQNET)

MODULO 8 – SAFETY E SECURITY PORTUALE

-La disciplina degli accosti e la prevenzione degli abbordi

-La sicurezza nei luoghi di lavoro

-Antincendio, antinfortunistica, pronto soccorso

-Cybersecurity

-ISPS Code e Port Facility Security Officer (PFSO)

MODULO 9 – SMART & SUSTAINABLE MARINAS

-L’integrazione turistica tra porti, costa e territorio

-I porti turistici nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

-L’abbattimento delle barriere architettoniche

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185.