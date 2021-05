The Ocean Race si allea con Discovery per la nuova regata europea

The Ocean Race Europe start week, from Lorient, France.

Una nuova collaborazione per mostrare tutto il fascino di The Ocean Race Europe

Discovery e The Ocean Race hanno stabilito una nuova collaborazione per offrire alla grande platea europea di The Ocean Race e i grandi contenuti che produce, sulla vasta gamma di canali e di piattaforme di Discovery, anche nei prossimi anni.

La cooperazione con The Ocean Race e un approccio congiunto per attrarre e proporre contenuti agli appassionati e ai partner, a iniziare dall’edizione inaugurale di The Ocean Race Europe che partirà da Lorient, in Francia il prossimo 29 maggio. Discovery, leader globale del settore dell’intrattenimento real life che offre agli appassionati contenuti che ispirano, informano e divertono, trasmetterà la regata in diretta, principalmente su Eurosport, il suo brand multi sport e prima emittente sportiva in Europa.

The Ocean Race è uno dei grandi eventi della vela ed è considerato come la più dura impegnativa regata in equipaggio del pianeta. Dal 1973, la regata intorno al mondo ha attratto i migliori velisti e li ha spinti al limite. Nelle edizioni più recenti, costruendo un’eredità di sostenibilità proprio attraverso i velisti, la regata ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo di un programma specifico, con l’obiettivo di ispirare un cambiamento e spingere verso azioni che abbiano un impatto sulla salvaguardia della salute degli oceani.

Lanciata nel 2021, The Ocean Race Europe sarà trasmessa dai canali televisivi e le piattaforme digitali di Eurosport, con dirette delle partenze, in 54 nazioni europee e in 19 lingue.La copertura di Eurosport offrirà agli spettatori anche quattro edizioni settimanali speciali con gli highlight di quanto accaduto sulla App Eurosport e, nei mercati dove è disponibile lo streaming globale, su discovery+, oltre a news giornaliere e promozione sul sito Eurosport.com.

“In The Ocean Race vediamo un potenziale enorme di racconto.” Ha dichiarato Andrew Georgiou, Presidente dei Sports Rights & Sports Marketing Services di Eurosport e Discovery Global. “Condividendo più contenuti su discovery+ notiamo che il nostro pubblico ha fame di storie che vanno oltre a quello che tradizionalmente consideriamo intrattenimento o sport. Le tante storie di The Ocean Race, ivi incluse quelle legate alla salute degli oceani, sono perfette per questo scopo. Le immagini di sport, di vela, di avventura umana che i team producono in mare sono uniche e hanno il potere di ispirare le persone, in tutto il mondo.”

“La partnership con The Ocean Race ci fornisce un’opportunità di sfruttare tutta la potenza e la diffusione dei canali Discovery per portare The Ocean Race Europe nelle case di milioni di spettatori già in questa prima edizione, aumentando il coinvolgimento e incrementando il pubblico con nuovi segmenti.”

Negli ultimi 48 anni The Ocean Race si è trasformata in un evento ricco di contenuti, e ora può contare anche sul lavoro unico degli On Board Reporter presenti su ogni barca, con la priorità di creare storytelling e contenuti innovativi e coinvolgenti.

“The Ocean Race è un evento molto particolare nel mondo dello sport, con una gamma di contenuti disponibili molto ampia, che va dallo sport puro, all’avventura, alla tecnologia, alla natura, al clima, all’aspetto umano e molti altri, con la sostenibilità a fare da filo conduttore.” Sono state le parole di Richard Brisius, Presidente di The Ocean Race.

“Il nostro obiettivo è di dare i migliori contenuti sportivi e non solo ai nostri fan esistenti e a nuovi appassionati. Condividiamo questa visione ambiziosa con Discovery e siamo felici di iniziare questa collaborazione in occasione di The Ocean Race Europe, coinvolgendo i fan sulle piattaforme di Discovery.”

La copertura di The Ocean Race Europe è il primo passo di una rotta che vedrà la realizzazione di contenuti vari e appassionanti di The Ocean Race, sviluppati e distribuiti in tutto il mondo.

Come seguire The Ocean Race Europe:

E’ in programma una copertura capillare in 54 paesi europei con:

27, 28 maggio – il primo magazine show da 23 minuti – lineare

29 maggio – un’ora di diretta della partenza da – lineare, Pan-Europea

7 giugno – magazine show da 23 minuti – lineare

14, 15 giugno – magazine show da 23 minuti – lineare

22, 23 giugno- magazine show da 23 minuti – lineare