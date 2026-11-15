SAT-JAM: Le navi devono imparare a navigare senza GPS

Kian Bostani Nezhad, Dottorando, Dipartimento di Ricerca e Tecnologia Spaziale, space.dtu.dk – Università Tecnica della Danimarc –



Il GPS non può più essere considerato un mezzo di navigazione affidabile

Il Sistema di Identificazione Automatica (AIS) consente alle navi di identificarsi da sole e questo avviene trasmettendo continuamente messaggi contenenti la loro Identità del Servizio Mobili Marittimo (MMSI).

Le navi più grandi sono obbligate dalle Convenzioni internazionali ad avere a bordo un transponder AIS per mitigare le collisioni. Le navi che si trovano nell’orizzonte della previsione di una collisione possono così ricevere messaggi l’una dall’altra e, attraverso la cooperazione, ridurre le collisioni e migliorare la sicurezza in mare.

I segnali AIS vengono inoltre raccolti da stazioni di terra e satelliti e poi aggregati in grandi database. Ciò ha permesso alla comunità scientifica di studiare una vasta gamma di argomenti marittimi.

Tuttavia, l’AIS è un sistema vulnerabile a disturbi e collisioni di dati, e può malfunzionare o essere disattivato accidentalmente. Le navi possono anche disattivare il loro sistema di transponder abbassando la potenza della trasmissione o spegnendolo. Potrebbero farlo nel tentativo di evitare la responsabilità per attività illecite, come la pesca illegale, lo scarico di petrolio (ship-to-ship) o il sabotaggio delle infrastrutture.

Queste navi, che non trasmettono attivamente messaggi AIS, sono conosciute come navi ombra. È importante stabilire l’identità delle navi ombra per permettere il perseguimento e agire come deterrente.

I satelliti di imaging non dipendono dalla cooperazione delle navi. Esistono due principali tipi di immagini satellitari: Radar ad Apertura Sintetica (SAR) e ottico; ognuno con i suoi vantaggi, svantaggi e complessità.

Il monitoraggio delle navi tramite immagini satellitari ha attirato molta attenzione delle comunità di ricerca e Università soprattutto nel campo del ‘Rilevamento della nave’ e della ‘Classificazione e stima dello stato della nave’.

Intendendo per lo ‘stato della nave’ una funzione f (Lat. Long. Rv, V, t, iav, iadd, alfa e beta)=0.

Nonostante l’ampio lavoro su rilevamento, classificazione e stima dello stato, l’identificazione diretta delle navi tramite immagini satellitari è stata indagata solo recentemente.

Su questo problema si è interessato molto e si interessa un ricercatore danese che ha sviluppato un nuovo sistema per tracciare le interferenze della navigazione satellitare dallo spazio. Tuttavia, è importante sottolineare che rilevare interferenze non significa localizzare la sua fonte.

Kian Bostani Nezhad, ricercatore di dottorato presso la Technical University of Denmark (DTU), ritiene che lo shipping globale debba ripensare in modo serio la sua dipendenza dal posizionamento satellitare di una nave.

Kian Bostani Nezhad, nella sua ricerca, è convinto che le interferenze subite dal un Global Navigation Satellite System (GNSS) sono diventate un problema ricorrente nel posizionamento di una nave, soprattutto in quet’utlimo periodo di conflitti geopolitici e di guerra ibrida. Ed ancora ha messo in evidenza le interferenze anche nei dati di navigazione pubblicamente disponibili e raccolti dai satelliti in orbita terrestre bassa in diverse missioni dell’Agenzia Spaziale Europea.

Così, il ricercatore Nezhad ha elaborato a settembre scorso un progetto di una ‘piattaforma online’ a libero accesso – la SAT-JAM – ispirata alla GPSJam degli aerei, che permette la mappatura delle interferenze GNSS rilevate dai satelliti in orbita a centinaia di chilometri sopra la Terra.

Le sue ricerche evidenziano che le interruzioni che colpiscono le navi nel Baltico, nel Mar Nero e in altri punti caldi marittimi non sono confinate alla superficie terrestre. I satelliti che operano a 400-600 km sopra il pianeta possono anche sperimentare segnali di posizionamento degradati.

La piattaforma utilizza dati satellitari europei Sentinel disponibili al pubblico, aggiornati man mano che diventano disponibili nuove osservazioni, per identificare dove i veicoli spaziali sperimentano interferenze. La puattaforma SAT-JAM non mostra da dove proviene l’interferenza GNSS, ma da dove le navicelle spaziali misurano l’interferenza GNSS; è stato dimostrato che la fonte reale, e la misurazione possono essere molto distanti, a causa dell’elevata altitudine dei satelliti.

La ricerca di Nezhad include anche la sorveglianza marittima. Infatti, la sua tesi del Dottorato ha esplorato l’applicazione di algoritmi di riconoscimento facciale alle immagini satellitari per identificare e ri-identificare singole navi. La distinzione è importante per gli armatori che cercano di comprendere la diffusione geografica del disturbo e dello spoofing.

Per il ricercatore danese gli operatori del settore marittimo dovrebbero tenere il passo con gli aggiornamenti tecnologici dei ricevitori GNSS, in particolare le antenne a pattern di ricezione controllata (CRPA), che possono sopprimere i segnali interferenti.

Per gli Ufficiali addetti alla guardia della navigazione di una nave devono imparare a navigare senza GNSS.

La Gran Bretagna ha avvertito gli armatori all’inizio di questo mese che la navigazione satellitare non può più essere affidabile nelle principali regioni di navigazione, esortando gli equipaggi a esercitarsi nell’operazione senza GPS.

Nuove linee guida dell’Agenzia Marittima e della Guardia Costiera (MCA) evidenziano le crescenti minacce di disturbo e spoofing in tutto il Baltico, il Mar Nero, il Golfo del Medio Oriente e l’Asia orientale, che riguardano tutto, dall’ECDIS e AIS agli autopiloti e ai sistemi portuali.

La società di intelligence marittima Windward ha registrato in media 5.131 incidenti di disturbo giornalieri durante il terzo trimestre.

La MCA raccomanda esercitazioni regolari di navigazione, metodi alternativi di posizionamento, navigazione astronomica e una maggiore consapevolezza delle vulnerabilità delle apparecchiature. Le misurazioni satellitari non possono essere automaticamente interpretate come prove di interferenze che colpiscono le navi direttamente sotto di esse.

Abele Carruezzo

(Ship identification from space. Courtesy Heiselberg, P.; Pedersen, H.B.; Sørensen, K.A.; Heiselberg,H. Identification of Ships in SatelliteImages. IEEEJ.Sel.Top.Appl. Earth Obs.Remote Sens.2024,17,6045–6054)

(Normalized Temperature Cross-Entropy , NT-Xent; Convolutional Neural Network, CNN; Multi-Layer Perceptron, MLP. Questa visualizzazione mostra come viene condotto l’addestramento auto-supervisionato, utilizzando trasformazioni per generare viste contrastanti. Per l’estrazione delle caratteristiche (feature) si ricorre a una rete siamese di encoder. Le caratteristiche provenienti dall’encoder vengono impiegate per l’identificazione, mentre quelle derivanti dai “projection head” (teste di proiezione) sono utilizzate per il calcolo della funzione di perdita (loss). L’impostazione è analoga nel caso dell’addestramento pienamente supervisionato; tuttavia, in tale contesto, non si utilizzano trasformazioni per ottenere viste contrastanti e i “projection head” vengono scartati. https://doi.org/10.3390/jmse14020204).