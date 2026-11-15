Torben Grael vince la Interlaghi Coppa dei Bravi 2026

Suoi i Trofeo Kong e Coppa Autocogliati Volkswagen

Nella team race porta al successo anche il giovane Riccardo Colombo

Lecco – L’edizione 2026 della Interlaghi Coppa dei Bravi di vela team race e flotta parla brasiliano. Infatti, a dominare la scena nel Golfo di Lecco è stato un grande Torben Grael che si è aggiudicato sia la classifica team race Trofeo Kong – con il team di Riccardo Colombo – sia quella di flotta valida per la Coppa Autocogliati Volkswagen.

Ma andiamo per gradi. Tre giorni di regate entusiasmanti, con venti deboli, ma grande lotta per il successo finale nelle regate, in calendario Fiv, proposte dalla Società Canottieri Lecco, del presidente Michele Peccati, su imbarcazioni della classe H22.

In acqua otto barche con timonieri agguerriti, quali Torben Grael, Tommaso Chieffi, Matteo Ivaldi, Flavio Favini, Riccardo Colombo, Maria Vittoria Marchesini, Paola Amar e Matilda Talluri, ed equipaggi di velisti comuni che con la loro quota d’iscrizione hanno sostenuto “Projeto Grael”, la Fondazione di mitico Torben Grael a favore dei bambini brasiliani disagiati.

Nelle regate a squadre team race Torben Grael ha avuto la meglio su Flavio Favini e Maria Vittoria Marchesi del team di Luna Rossa. L’asso brasiliano ha trascinato al successo anche il giovane ventiseienne lecchese Riccardo Colombo (regata per la Lega Navale di Mandello del Lario) in gara con un team Under 23 che ha stupito tutti. Tra l’altro tredici anni fa, quando di anni ne aveva 13, Riccardo vinse proprio a Lecco in Canottieri la prima edizione della Interlaghina Optimist. Sul terzo gradino del podio l’accoppiata Tommaso Chieffi e Matteo Ivaldi.

Belle e spettacolari anche le regate di flotta. Qui Torben Grael – con Renato Valtorta, Simone De Capitani, Paolo Cannatella e Giorgio Galli – ha preceduto di un solo punto (6 contro 7) proprio Riccardo Colombo con il suo young team formato da Achille Ciavatta, Davide Todeschini, Francesco Gatti e Oliviero Piovano. Molto vicino ai due anche Matteo Ivaldi con 8 punti, finito terzo (con Michele Granzo, Samuele Porta, Agostino Pelizzari e Alessandro Boffa).

Ma ecco le classifiche definitive della Interlaghi Coppa dei Bravi 2026 – Team Race Trofeo Kong: 1. Torben Grael/Riccardo Colombo p.25 2. Flavio Favini/Maria Vittoria Machesini p.27; 3. Tommaso Chieffi/Matteo Ivaldi p.29; 4. Matilda Talluri/Paola Amar p.39. Regate di Flotta Coppa Autocogliati: 1. Torben Grael (Renato Valtorta, Simone De Capitani, Paolo Cannatella, Giorgio Galli – 1/(3)/3/2 i piazzamenti con scarto tra parentesi); 2. Riccardo Colombo (Achille Ciavatta, Davide Todeschini, Francesco Gatti, Oliviero Piovano – (3)/2/2/3); 3. Matteo Ivaldi (Michele Granzo, Samuele Porta, Agostino Pelizzari, Alessandro Boffa – 2/1/(8)/5); 4. Flavio Favini (Ilona Matei, Dario Perego, Francesco Dolce, Vito Sileo – 6/(Ocs)/1/4); 5. Maria Vittoria Marchesini (Marta Giussani, Giada Giussani, Chiara Marini, Donatella Goffi – (7)/7/4/1); 6.Tommaso Chieffi (Marco Frigerio, Alessandro Nesti, Natale Carmelo Pezzimenti, Stefano Perego – 5/4/(7)/6);7. Paola Amar (Nicolò Banfi, Luca Selleri, Luigi Vilardi, Andrea De Capitani – 4/6/5/(8)); 8. Matilda Talluri (Rosalba Scarpato, Elisabetta Motzo, Susanne Glade, Elisa Dompe – (8)/5/6/7).

A Torben Grael il Trofeo Kong è stato consegnato da Marco Bonaiti, mentre il Trofeo Autocogliati Volkswagen è stato consegnato da Stefano Cogliati. Premi speciali sono andati a: Premio Panathlon Club Lecco al velista più giovane a Agostino Pelizzari (Circolo Vela Dervio), 14 anni, consegnato da Lorella Cesana in rappresentanza anche del sindaco di Lecco Filippo Boscagli. Premio Rose Island alla “regina” dei Bravi, Chiara Marini, consegnato da Fabio Rosa; Premio Deca ai due equipaggi femminili: Marta Giussani, Giada Giussani, Chiara Marini, Donatella Goffi; Rosalba Scarpato, Elisabetta Motzo, Susanne Glade, Elisa Dompe, consegnato dai fratelli Simone e Andrea De Capitani. Premio Electro Adda alla carriera a Torben Grael consegnato da Lorenzo Riva.

La “Interlaghi – Coppa dei Bravi” 2026 Trofeo Kong-Coppa Autocogliati Volkswagen ha potuto contare sui partner: Regione Lombardia, Camera di Commercio Como-Lecco, Comune di Lecco, Panathlon Club Lecco, Kong Italy, Autocogliati Volkswagen, Electro Adda, Rose Island, Deca, Invernizzi Assicurazioni, Metallurgica Frigerio, Mab, Primat Curtis, Lubrimetal, Deltacolor, Effeitalia, Neomarine e H22 Italian Class.

Giornale della Vela Media partner. Supporter: Projeto Grael, Harken Italy, Gottifredi Maffioli, Aglaia, Norda, Nuncas Marine, Mark Set Bot, Canottieri Bar, Giovanna Locatelli, Adriana Castagna, Museo Barca Lariana, Scintilla, Lecco FM, Tipografia Commerciale, Hotel Alberi, Icam, Enervit , Itineris, Galletto Vallespluga.

Foto: Marius Bunduc

Foto 1: Torben Grael in regata con il suo team

Foto 2: Il team del giovane timoniere Riccardo Colombo

Foto 3: Le imbarcazioni della classe H22 nelle regate di flotta

Foto 4: da sinistra Michele Peccati, Stefano Cogliati e Torben Grael alla consegna della Coppa Autocogliati

Foto 5:Marco Bonaiti, primo a sinistra, alla consegna dei Trofei Kong ai team di Torben Grael e Riccardo Colombo

