Domenica scorsa la prima giornata della 55esima edizione del Campionato. Il trofeo messo in palio dal CRV Italia assegnato al vincitore nella classe ORC. In Gran Crociera successo di Vis Iovis, Platamonia primo in Sportboat

NAPOLI – è iniziato con una splendida giornata di regate il Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli 2026/2027. La scorsa domenica si è disputata la prima prova affidata all’organizzazione del Circolo del Remo e della Vela Italia, che ha messo in palio la Coppa Beppe Knight, challenge perpetua intitolata al suo dirigente sportivo, socio storico e grande appassionato di vela.

La Coppa Knight è stata vinta da Raffica di Pasquale Orofino, che ha conquistato entrambe le prove nella classe ORC, la prima davanti a Farr ‘e Night e Sparviero e la seconda precedendo Nientemale e Farr ‘e Night, conquistando anche la testa della classifica generale.

Particolarmente soddisfatto l’armatore di Raffica, Pasquale Orofino: “Abbiamo potuto trascorrere una splendida giornata in mare grazie alla decisione del Comitato di regata, al quale vanno i miei complimenti. In questo modo è stato evitato che gli equipaggi prendessero pioggia in mare e, allo stesso tempo, si è riusciti a completare ugualmente due regate in condizioni ideali. I complimenti vanno anche al mio equipaggio, un gruppo di amici con cui è piacevole regatare e che si è tolto una bella soddisfazione in una splendida giornata nelle acque che tra qualche mese ospiteranno l’America’s Cup, mi fa piacere ricordarli tutti: Stefano Selo, Stefano Mauro, Flavio Gurgo e i nuovi Michelino De Giovanni, Alessandro Aita, Simone Stolfo e Maurizio Boccia”.

Nella classe Sportboat la prima prova ha visto Eurosia Pompa Pa’ vincere davanti a Pappiciotto e Platamonia, mentre nella seconda il successo è andato a Pestifera, che ha preceduto Alcione e Platamonia. Quest’ultimo, con due terzi posti, è salito in testa alla classifica di classe, precedendo Alcione e Pestifera. Nella classifica dedicata ai J22 i primi due si confermano in testa ma in questo caso appaiati al primo posto. Infine, nella classe Gran Crociera, che ha visto una sola prova completata, ha vinto Vis Iovis.

Grande merito del successo della giornata va al comitato di regata che ha scelto di posticipare la partenza, come spiega il segretario Flavio D’Arrigo: “A causa del passaggio di un fronte temporalesco previsto e transitato domenica mattina, il comitato organizzatore sabato mattina ha deciso di posticipare la partenza alle 12. La scelta è stata felice, in questo modo il vento si è stabilizzato e si è regatato in condizioni ideali”.

Il Campionato Invernale di Vela d’Altura di Napoli 2026-27 tornerà domenica 29 novembre con la Coppa Giuseppina Aloj organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia.