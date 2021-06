Inaugurazione Cantiere “didattico” nautico “MAUI, il mio Catamarano” & Laboratorio nautico galleggiante “TEFIDA”. Patti di Comunità tra LNI Brindisi e Polo MESSAPIA

Scritto da Redazione Ambiente, Cultura, Eventi, Italia, Nautica, News, Trasporti

Progetto di promozione del settore nautico, delle professionalità legate alla blu economy e al turismo diportistico.

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E LEGALITÀ

Brindisi-La Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris De Marco Valzani” – Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”, sono liete di invitare formalmente le SS.LL, a presenziare all’evento di inaugurazione del cantiere “didattico” nautico “MAUI, il mio Catamarano” & Laboratorio nautico galleggiante “TEFIDA”, che si svolgerà presso la sede della stessa Lega Navale Italiana, sezione di Brindisi, in data 05 luglio 2021, alle ore 10.00.

L’idea progettuale è strettamente ispirata alle linee guida del D. Lgs. 61/2017 relativo alla riforma dell’Istruzione Professionale, che hanno rilanciato la realizzazione di “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, rafforzate dall’offerta formativa nei Percorsi di Cittadinanza Trasversale e l’Orientamento prevista dalla L. 107/2015 e dai “Patti di Comunità”, nell’ottica di una autonomia solidaristica, con esplicito riferimento ai principi costituzionali di solidarietà (articolo 2) e sussidiarietà orizzontale (articolo 118).



Il progetto “MAUI, il mio Catamarano” intende, infatti, superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo” e si pone gli obiettivi di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”, quindi sicuramente spendibili nel mercato del lavoro. Condizione che offre quel vantaggio competitivo che costituisce, esso stesso, stimolo all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.”

L’attività proposta vuole essere una ulteriore iniziativa, più complessa e articolata rispetto ad altri percorsi già attivati nell’ambito dell’indirizzo di Studi “Manutenzione e assistenza tecnica”, finalizzata a realizzare una esperienza formativa in prospettiva futura, per gli alunni che nel prossimo anno scolastico intraprenderanno il percorso specifico per l’acquisizione di competenze legate al profilo professionale di Industria e Artigianato per il Made in Italy – “Operatore per la manutenzione sulle imbarcazioni da diporto”, con rilascio della Qualifica professionale da parte della Regione Puglia a conclusione del 3° anno scolastico.

E’ indubbio che la Lega Navale Italiana ha, tra i suoi scopi istituzionali, quello di diffondere, soprattutto tra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaresco e la conoscenza dei problemi marittimi; promuovere l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne; promuovere, incoraggiare e sostenere la pratica del diporto sostenibile, sviluppando iniziative a carattere sportivo, culturale, naturalistico e ambientale; realizzare la più intensa collaborazione con il mondo formativo della Scuola per diffondere nei giovani la cultura marinara, il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente marino, della sua salvaguardia, della sua comprensione e del suo rispetto fornendo opportunità di svago, di sport e di lavoro da esso offerte; promuovere, organizzare e disciplinare gli sport nautici direttamente e tramite le proprie strutture periferiche; tutte finalità che si sposano perfettamente con i percorsi formativi dell’Istituzione scolastica come ente pubblico formativo.

Aspetto che ancor di più nobilita la collaborazione tra Lega Navale Italiana e l’ Istituzione scolastica, è il riconoscimento di cui gode, dal Codice della Nautica da diporto, quale soggetto di riferimento anche per la cultura della legalità avendo in atto, assieme al Ministero della Giustizia, iniziative per l’inclusione sociale e per la diffusione della cultura della legalità anche nelle sezioni scolastiche distaccate presso gli istituti minorili.

A tal proposito, a dimostrazione della lunga tradizione di collaborazione con finalità di alto valore educativo tra la Lega Navale sezione di Brindisi e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris De Marco Valzani”, si segnala che il G.I.P. di Brindisi, dott.ssa DE ANGELIS, ha accordato, con Decreto in via definitiva, l’assegnazione del natante da diporto a vela, matricola DL 4696 AL, con nominativo “Tefida”, modello “Dufour 31”, la concessione in uso illimitato all’I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani” di Brindisi del citato natante, posto che detto natante soddisfa utilmente le esigenze scolastiche e didattiche dell’I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani” di Brindisi, nell’ambito dei propri indirizzi di studi, il quale, con Procedimento Penale n.1046/18, acceso presso la Procura della Repubblica di Brindisi, era stato definitivamente assegnato all’Associazione alla Lega Navale Italiana – sezione di Brindisi.

Tanto su premesso, al fine di favorire, implementare e diffondere la conoscenza da parte delle studentesse e degli studenti di specifiche attività riconducibili al mare e di competenze ad esso connesse, si intende realizzare il progetto “ MAUI, il mio catamarano” attraverso la sottoscrizione di un protocollo di Intesa tra

l’Associazione Lega Navale Italiana (LNI) – Sezione di Brindisi e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Ferraris-De Marco-Valzani”.

L’attività si svolgerà con l’assistenza tecnica di ANPAL Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60, in virtù del Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2018 con l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Ferraris-De Marco-Valzani” al fine di supportare la realizzazione di attività PCTO e la gestione del rapporto con le Strutture ospitanti (Imprese, Enti pubblici, Terzo Settore).

Il Progetto prevede la realizzazione di un catamarano lungo circa 5 metri, che utilizza una spina dorsale e paratie, con chiglie in legno massiccio, su Progetto realizzato da James Wharram, un ingegnere inglese, pioniere dell’ingegneria navale ed esperto di catamarani.

L’Idea progettuale è nata dall’entusiasmo di un socio della LNI di Brindisi, Augusto (Titti) Ciullo, che ha costruito negli anni diverse barche sui progetti di Wharram, con il quale ha instaurato anche un rapporto di amicizia, ed è spinto unicamente dal desiderio di condividere le sue conoscenze con i più giovani.

L’idea è stata subito condivisa e accolta dagli organi istituzionali sia della Lega Navale sia dell’istituzione scolastica che ha deciso di destinare il progetto proprio agli studenti dell’indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy- Manutenzioni sulle imbarcazioni da diporto”.

Una parte importante del progetto sarà la narrazione del percorso, fondamentale per la valorizzazione dell’esperienza.

Data la straordinarietà del progetto sarà importante poter documentare le fasi di sviluppo delle attività e realizzare un “Diario di Bordo” per condividere con la cittadinanza e tutte le componenti interessate il successo di una iniziativa che si presta a processi di replicabilità e ricaduta positiva sugli sviluppi sociali e professionali del territorio. Per questo saranno coinvolti anche gli studenti dell’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo “e “Servizi Commerciali- Opzione Grafica pubblicitaria”.

Gran parte del lavoro sarà svolto, in regime di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) presso la sede della Lega Navale di Brindisi, su cui è stato impiantato un capannone di metri 10X6, idoneo e omologato per l’uso a norma CE, all’interno del quale gli studenti, coadiuvati da docenti, tecnici ed esperti di settore, potranno svolgere, in attività laboratoriale, i processi creativi e di costruzione del catamarano.

Inoltre, grazie alla concessione d’uso del natante a vela “Tefida”, sequestrato alla criminalità organizzata, gli studenti potranno svolgere attività di interventi diretti su una imbarcazione da diporto, riflettendo contestualmente sui valori della legalità, del rispetto dei valori universali dei diritti umani, sul principio della inviolabilità della dignità umana, in coerenza con i dettami costituzionali alla base del nostro agire, sia privato che istituzionale, in tutti i contesti di vita e di lavoro.

Con tali nobili finalità che animano il nostro impegno umano, sociale, culturale, formativo e imprenditoriale, le SS.LL sono invitate formalmente all’evento, a testimonianza della sinergia di impegno e della comunione di intenti dell’intero territorio, orientato e formare future generazioni capaci di scelte consapevoli, virtuose e costruttive per lo sviluppo del Paese.