Sierra Leone vietato usare carburanti marini con contenuto di zolfo superiore allo 0,5%

Freetown. Dal 1° settembre 2021, gli armatori e gli operatori che fanno scalo con le loro navi nei porti della Sierra Leone rischiano sanzioni fino a 15.000 dollari se trasportano carburante con un contenuto di zolfo superiore allo 0,5%, come sollecitato da BIMCO.



Infatti, l’applicazione, il rispetto e il monitoraggio del limite di zolfo dell’IMO 2020 rientrano nei regolamenti dell’Allegato V I della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (MARPOL). Stabilisce che le nazioni che hanno ratificato la MARPOL e hanno aderito all’Allegato V I sono obbligate a dare effetto e far rispettare le disposizioni del Regolamento. Gli Stati di approdo devono quindi far rispettare le disposizioni della MARPOL monitorando le navi nelle loro acque territoriali e segnalando la non conformità allo Stato di bandiera interessato.



Questa segnalazione garantisce che all’interno della loro giurisdizione siano disponibili quantità adeguate di carburante a basso tenore di zolfo conforme e fornisce strutture a terra per il ricevimento e la rimozione dei rifiuti di lavaggio.



In questo contesto, l’Autorità Portuale della Sierra Leone, in consultazione con il Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione, ha acconsentito ad attuare questo importante mandato di Stato membro internazionale nel luglio 2021. È anche importante notare che la Sierra Leone è indietro di 18 mesi rispetto al mandato globale di attuare lo strumento statutario dell’IMO 2020. In considerazione di quanto sopra, l’Autorità Portuale della Sierra Leone fungerà da agenzia governativa di consulenza per l’attuazione dell’IMO 2020. Inoltre, l’Autorità Portuale intraprenderà un’attuazione congiunta del Regolamento, insieme a un’istituzione competente per l’efficienza e la standardizzazione.



Il porto di Freetown in Sierra Leone applicherà un periodo di ‘franchigia/proroga’ che va dal 15 luglio 2021 al 31 agosto 2021 per le navi non conformi. Non saranno irrogate sanzioni contro le navi inadempienti o non conformi entro il 31 agosto 2021. Tuttavia, alle navi non conformi verrà emesso un rapporto di non conformità insieme a una lettera di avvertimento per le azioni correttive da intraprendere prima del loro prossimo scalo in un porto della Sierra Leone. L’Autorità Portuale adotterà misure appropriate per garantire la conformità mediante ispezioni iniziali basate su documenti e altri metodi, inclusi il telerilevamento e i dispositivi portatili. Se vi sono chiari motivi per condurre un’ispezione più dettagliata, possono essere intraprese analisi a campione e altre ispezioni dettagliate.

I campioni da analizzare possono essere i campioni rappresentativi forniti con la bolla di consegna del bunker.

Il costo del servizio IMO 2020 sarà implementato anche per le navi che hanno installato un sistema di pulizia dei gas di scarico (scrubber). È anche importante notare che le tariffe e le multe sono soggette a revisioni periodiche in base alle circostanze prevalenti

La tariffa di attuazione dell’IMO è la seguente: costo del tonnellaggio totale del bunker a bordo (MT) per tonnellata metrica (MT) in Usd: da 001 – 300, 15 Usd; da 301 – 500, 14 Usd; da 501 – 750, 13 Usd; da 751 – 1000, 12 Usd; da 1001 – e oltre, 11Usd.



La Sierra Leone, ufficialmente Repubblica della Sierra Leone, è uno Stato dell’Africa Occidentale, sulla costa dell’Oceano Atlantico. In questa regione dominano le industrie estrattive (ferro, bauxite, e soprattutto diamanti), nonostante la presenza di scambi commerciali d’altro genere (olio di palma). Le prospettive economiche si basano sulla risorsa che finora ha più influito in negativo sulle vicende del Paese: i diamanti.

Il Governo ha già dato in concessione alcune aree per l’estrazione delle pietre preziose, sperando così di migliorare la bilancia commerciale e poter destinare buona parte degli introiti alla ricostruzione del Paese. Freetown è la maggiore città e la capitale della Sierra Leone, posta sulla penisola di Freetown, sulla costa dell’Oceano Atlantico, e molte compagnie di navigazione europee scalano questo porto; si consiglia di seguire la Bunkering Guide della BIMCO. Le navi o i membri che riscontrano problemi relativi all’applicazione dell’Allegato V I MARPOL o all’indisponibilità di carburante conforme sono pregati di informare BIMCO tramite e-mail hsse@bimco.org con “IMO 2020” nel campo dell’oggetto.

Abele Carruezzo