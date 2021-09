Mediterranean Aerospace Matching a Grottaglie

Si terrà a Grottaglie, , per la prima volta in Italia e in Puglia, dal 22 al 24 settembre 2021, il Mediterranean Aerospace Matching (Mam), tre giorni di tavole rotonde, incontri b2b e dimostrazioni di volo, un’opportunità unica per Pmi e startup innovative di incontrare investitori internazionali e rappresentanti delle principali industrie aerospaziali.



Una manifestazione nel corso della quale, il cui calendario oltre a una serie di appuntamenti istituzionali, presenta molteplici occasioni per Start-up e PMI innovative di proporre idee e progetti a investitori nazionali e internazionali. Per l’occasione sono programmate dimostrazioni in volo sulle potenzialità collegate all’utilizzo dei droni nelle attività di vita quotidiana. Prevista anche la partecipazione di rappresentanti del Governo e della Regione Puglia, delle principali aziende internazionali dell’aerospazio e di fondi di investimento.



La manifestazione vede tra i suoi organizzatori, la Regione Puglia, ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Aeroporti di Puglia (AdP), Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), ITA (Italian Trade Agency), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e Intesa Sanpaolo.



Al centro dell’iniziativa viene posto il ruolo delle startup e delle PMI innovative nel campo aerospaziale, in particolare nel settore dell’advanced air mobility e delle smart cities con un focus su piattaforme non pilotate, infrastrutture per il controllo e la gestione dello spazio aereo e tecnologie spaziali applicate ai droni (osservazione della Terra, telecomunicazioni ed applicazioni integrate, navigazione satellitare e posizionamento globale).



Il MAM offrirà una piattaforma importante per un incontro tra le start up, le PMI ed il sistema finanziario internazionale e quello dei fondi di investimento, incluse le più grandi imprese del settore aerospaziale. La Regione Puglia considera l’investimento nel settore aerospaziale un’opportunità strategica per l’internazionalizzazione produttiva, in grado di creare sviluppo economico e occupazione. Intende sostenere i processi di internazionalizzazione e promuovere investimenti nel campo dell’innovazione di prodotto/processo e del design del settore aerospaziale.