CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DELLE MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI organizzato da FEDESPEDI-CNEL-CONFETRA

GIOVEDÌ 17 MARZO 2022

LA RIFORMA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI IDEATA DA FEDESPEDI

Semplificazione, modernità e uno sguardo aperto sul mondo

Fedespedi (Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali) insieme con il CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e con Confetra ha organizzato per giovedì 17 marzo (11.00-13.00) il convegno di presentazione delle modifiche al Codice civile in materia di contratto di spedizioni dal titolo “LA RIFORMA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI IDEATA DA FEDESPEDI – Semplificazione, modernità e uno sguardo aperto sul mondo”.

L’evento sarà trasmesso in streaming dalla sede del CNEL. Per seguire i lavori, occorre la registrazione a questo link.



Il convegno sarà l’occasione per presentare i contenuti della modifica normativa a cui ha lavorato Fedespedi e in particolare il Legal Advisory Body, guidato da Ciro Spinelli, nell’obiettivo ambizioso di ammodernare la disciplina civilistica del contratto di spedizione e renderla adeguata a quella che è oggi l’attività di freight forwarding. La proposta normativa, licenziata da Fedespedi e condivisa dall’Assemblea del CNEL nel gennaio 2020, è stata definitivamente approvata nel dicembre scorso (con la legge n. 233/2021), in seguito a un iter che ha visto un confronto approfondito con le Istituzioni portato avanti da Fedespedi e Confetra.

Il programma dei lavori prevede:

-Saluto introduttivo di Tiziano Treu, Presidente CNEL

-Apertura lavori di Guido Nicolini, Presidente Confetra

-Intervento di Ciro Spinelli, Presidente Legal Advisory Body Fedespedi

-Intervento di Stefano Zunarelli, Prof. Avv. Zunarelli Studio Legale Associato

-Conclusioni di Silvia Moretto, Presidente Fedespedi