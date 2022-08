Il Comitato Marittimo AMP definisce i contratti di lavoro per i marittimi panamensi

(Foto courtesy Autorità Marittima Panama).

Panama. Dopo due anni e mezzo, il Comitato Marittimo per la Gente di Mare di Panama facilita l’inserimento dei marittimi in modo trasparente, centrato sulle competenze e secondo le esigenze del settore marittimo, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente, ottimizzando la ricerca del personale e fornendo le migliori opportunità di lavoro per i marittimi panamensi. In effetti, il Comitato ha contribuito fino ad oggi, nella sottoscrizione di contratti di lavoro per i marittimi panamensi per lavorare a bordo di varie tipologie di navi. Questo si legge nella nota dell’Amministrazione dell’Autorità Marittima di Panama (AMP).

Il Comitato Consiliare Marittimo è stato istituito con Delibera di J.D. n. 032-2019 (26 dicembre 2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28934 (06 gennaio 2020), in qualità di Ente annesso alla Direzione Generale dei Marittimi (DGGM). Ora il Comitato ha il suo Regolamento per l’imbarco, secondo la Risoluzione Amministrativa n. 107-2021 dell’11 giugno 2021, e risponde alla necessità di avere e attuare politiche nazionali per promuovere l’occupazione nel settore marittimo, incoraggiare la progressione e lo sviluppo delle competenze e aumentare le opportunità di lavoro per i marittimi panamensi nel mercato marittimo nazionale e internazionale.

Come strumento operativo per raggiungere gli obiettivi del Comitato, l’Autorità Marittima di Panama ha sviluppato e implementato il progetto chiamato Data Base for the Placement of Seafarers, Officers and Cadets, che è gestito dal Department of Maritime Labour Affairs della DGGM, ricevendo tutte le documentazioni del richiedente o marittimo che richiede l’imbarco tramite l’indirizzo email laborintermediation@amp.gob.pa, fungendo da strumento che facilita l’assunzione del personale.

Questo database è alimentato dalle informazioni inviate dai marittimi che giungono all’AMP, dai cadetti dell’Università Marittima Internazionale di Panama (UMIP) e dalla Columbus University, e da ufficiali dell’Associazione Panamense degli Ufficiali della Marina (APOM); viene aggiornato 3 volte l’anno, disponibile gratuitamente e online sul sito AMP, fornendo alle aziende personale pronto per l’imbarco e il servizio a bordo delle navi.

Può far parte del database qualsiasi persona con una licenza attiva e competente. Tra le aziende che hanno richiesto personale tramite il database possiamo citare Boluda, BSM, CAMPBELL, CANDINA, COMERCIAL DAGIN, GLOBAL SEAWAYS, GRUPO MOL, GRUPO SUEVIA, HIDROCARBUROS DEL PACIFICO, INTEROCEANIC SUPPLIES SERVICES, S.A., PACIFIC CREWING MANAGEMENT INC ., MARITIMA AVILA, NAVESCO, NOLKATA MARINE, PANAMA MARINE SERVICES, PANAMA MARITIMA JOBS, PANAMA SHIP INTERNATIONAL, STELLA MAOURI, STWARD CORPORATION, SUBWORKS, SYNERGY, tra gli altri.

L’AMP è costantemente alla ricerca di modi efficaci per rafforzare la comunicazione con varie istituzioni, organizzazioni e aziende, sia nazionali sia internazionali, per promuovere opportunità di lavoro e firmare accordi per assumere marittimi panamensi, tra i quali spiccano i seguenti:

Il Memorandum of Understanding firmato con la principale Compagnia di navigazione internazionale nel settore del general cargo in Colombia, NAVESCO S.A.; – Il Memorandum of Understanding con la Società SAAM S.A. e la controllata SAAM Towage Panama, Inc..

Inoltre, la sottoscrizione, il rinnovo e l’aggiornamento d’importanti Accordi Bilaterali quali come:

Giappone: l’AMP attraverso l’Ambasciata di Panama in Giappone e il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo del Giappone (MLIT) hanno firmato per la prima volta un Accordo Bilaterale di Cooperazione riguardante il riconoscimento reciproco della formazione e della certificazione in conformità con il Regolamento I /10 della Convenzione Internazionale sugli Standard di formazione, Certificazione e Guardia per i marittimi, 1978, modificata, (Convenzione STCW’78); questo riconoscimento è di grande beneficio per i marittimi panamensi perché fornisce opportunità per un nuovo lavoro. – Il Commonwealth delle Bahamas: rinnovo dell’accordo relativo al riconoscimento reciproco della formazione e della certificazione in conformità con la Regola I/10 della modificata Convenzione STCW; – Emirati Arabi Uniti: Aggiornamento dell’Accordo relativo al Mutuo Riconoscimento della Formazione e della Certificazione ai sensi del Regolamento I/10 della emendata Convention STCW, tra il Ministero di Energia e Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti e dell’AMP.

Attualmente, il mercato dell’assunzione di marittimi nella Repubblica di Panama mostra uno sviluppo e un comportamento incoraggianti. Dal 2020 a oggi sono stati firmati 841 contratti di lavoro, che sono stati registrati presso l’Autorità Marittima di Panama, di cui 406 corrispondono al 2022, 263 al 2021 e 172 al 2020.

Nel corso della trentaduesima riunione dell’IMO, nel mese di dicembre 2021, sono state fatte le prime anticipazioni per futuri accordi a beneficio della Gente di Mare, in cui si sono svolti più di 15 incontri bilaterali con paesi marittimi di interesse per la Repubblica di Panama, oltre che con importanti Compagnie di navigazione di prestigio internazionale, il tutto a beneficio della Gente di Mare panamense.

Alla fine di agosto 2022 verrà firmato a Cipro l’accordo d’intesa tra l’Autorità Marittima di Panama e la Compagnia di navigazione Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC). La firma di questo accordo ha come obiettivo principale quello di promuovere i meccanismi che facilitino la promozione di opportunità di lavoro per ufficiali, cadetti e personale subordinato panamensi, nonché l’istituzione di programmi di formazione specializzati per i marittimi panamensi che devono lavorare a bordo dei vari segmenti di navi, gestite, di proprietà o per le quali la Società MSC fornisce il servizio di gestione dell’equipaggio, compreso il reclutamento e il collocamento di ufficiali, personale inferiore e cadetti.

La Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) è una delle più grandi Compagnie di navigazione al mondo in termini di navi portacontainer e una delle più importanti per il Registro Navale panamense.

Abele Carruezzo