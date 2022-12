L’Europa implementa il limite al prezzo per frenare le guerre del Gnl

(Foto courtesy by Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PGNiG)

Bruxelles. I ministri dell’Energia dell’UE hanno concordato un piano della Commissione europea per limitare i prezzi del gas naturale, uno sforzo inteso a limitare l’escalation delle guerre di offerte per i carichi di Gnl nel prossimo inverno.

Nell’agosto 2022, i prezzi all’ingrosso del gas in Europa sono saliti al massimo storico di oltre 300 euro per megawattora, mentre le nazioni dell’UE si affrettavano a riempire lo stoccaggio.

L’impennata dei costi energetici ha portato il tasso annuo d’inflazione a un dannoso 11,5% e l’Europa ha tutte le intenzioni di prevenire il ripetersi.

Il nuovo meccanismo di price cap entrerà in vigore a metà febbraio ed è progettato per attivarsi e disattivarsi in risposta alle mutevoli condizioni di mercato. Quando i prezzi di riferimento del gas dell’UE superano i 180 euro per megawattora e superano di almeno 35 euro i prezzi di riferimento globali del Gnl, e lo sono stati per tre giorni lavorativi, verrà imposto un “limite di offerta dinamica” alle transazioni di gas naturale dell’UE. Ciò limiterà il prezzo dell’UE al prezzo di riferimento globale del Gnl prevalente più 35 €.

Il limite sarà in vigore per almeno 20 giorni; successivamente, si disattiverà quando le tariffe di riferimento del gas dell’UE scenderanno nuovamente al di sotto di € 180 per megawattora.

A questi livelli prefissati, il limite sarebbe stato applicato ai mercati europei del gas per un periodo di circa 40 giorni quest’anno durante il picco del picco del prezzo del gas. Il limite può essere disattivato dalla Commissione europea in qualsiasi momento con una dichiarazione di emergenza, destinata a essere utilizzata per il rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la stabilità finanziaria, i flussi di gas tra i paesi dell’UE o l’aumento della domanda di gas.

La Commissione europea ha indicato che utilizzerà rapidamente questo potere e “premerà il pulsante” per disattivare il limite se rilevasse un rischio per la sicurezza energetica dell’Europa.

“Il regolamento mira a limitare gli episodi di prezzi del gas eccessivi nell’UE che non riflettono i prezzi del mercato mondiale, garantendo al tempo stesso la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la stabilità dei mercati finanziari”, ha affermato Jozef Sikela, Ministro ceco dell’Industria e del Commercio. “Siamo riusciti a trovare un accordo importante che protegga i cittadini dall’impennata dei prezzi dell’energia”.

La Commissione europea ha originariamente proposto un prezzo massimo molto più alto per il limite a € 275 invece di € 180. I commercianti hanno espresso il timore che il tetto possa disincentivare le vendite in Europa perché creerebbe incertezza nelle transazioni future.

“I commercianti di gas probabilmente liquiderebbero le posizioni corte e smetterebbero di vendere futures se temono che la rottura possa essere attivata a breve, per paura delle perdite che ne derivano”, hanno detto in una nota gli analisti di Eurasia Group. Il limite potrebbe anche semplicemente spingere più attività di trading verso transazioni over-the-counter (non quotate in borsa) non regolamentate, poiché il meccanismo si applica solo alle negoziazioni su borse pubbliche.

L’operatore di scambio ICE (Istituto Commercio Estero) ha avvertito che il limite potrebbe rendere difficile continuare a gestire la piattaforma di trading TTF (Title Transfer Facility) di riferimento come un “mercato equo e ordinato”. Il price cap europeo potrebbe anche rendere il Gnl più accessibile agli importatori asiatici, che negli ultimi mesi non sono stati disposti a fare offerte contro le tariffe stratosferiche pagate dagli acquirenti europei. Il limite potrebbe scoraggiare le guerre di offerte tra UE e Asia per i carichi spot di Gnl, ma potrebbe anche alterare le dinamiche di mercato in modi che interrompono la fornitura di Gnl all’Europa, secondo gli scettici.

“Resto preoccupato per le gravi interruzioni del mercato energetico europeo, per le implicazioni finanziarie e, soprattutto, sono preoccupato per la sicurezza dell’approvvigionamento europeo”, ha dichiarato questa settimana il Ministro dell’Energia olandese Rob Jetten. Che abbia successo o meno, il limite illustra i prezzi estremi che l’Europa ha dovuto accettare dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Il limite massimo di € 180 per megawattora ($ 56 per million British thermal units, MMBtu) è quasi otto volte l’attuale prezzo di riferimento del gas americano ($ 7,20 per MMbtu).

La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A, abbreviato PGNiG, è una Compagnia petrolifera e del gas statale polacca, con sede a Varsavia, Polonia. La Società ha filiali e uffici di rappresentanza in Russia, Pakistan, Bielorussia e Ucraina e detiene partecipazioni in circa 30 filiali, tra cui fornitori di servizi specializzati in geofisica, perforazione e pozzi.

Abele Carruezzo