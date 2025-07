EU-ETS e le Compagnie di navigazione nel 2026. Uno studio dei Proff. Ugo Patroni Griffi e Marcello Minenna

EU-ETS sistema di una trasformazione epocale nella regolamentazione climatica dei trasporti in tutte le sue modalità

Bari. Era il 2023 quando, da queste pagine, (art. maggio 2023, Il Nautilus), scrivevamo di un sistema EU-ETS (European Union Emissions Trading System) che per le compagnie di navigazione i costi di un viaggio marittimo sarebbero aumentati a partire dal 2026.

L’Unione Europea ha posto l’obidettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra (GHG) nel 2050.

‘Fit for 55’ fu annunciato per raggiungere l’obiettivo del 2030, inclusa una proposta per estendere il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU-ETS) al settore marittimo.

Affrontare un tema come quello dell’ETS (Emission Trading Scheme) – oggi è importante – e ancora concepito dalle Compagnie di navigazione solo come uno schema di tassazione non del tutto comprensibile e del poco beneficio climatico.

Esiste una certa preoccupazione da parte dello shipping su questo sistema di tassazione. Molti gruppi armatoriali sostengono anche la necessità di esentare le linee delle Autostrade del Mare e quelle del cabotaggio con tutte le isole, comprese quelle maggiori, e non solo quelle meno di 200.000 abitanti – reclamando una continuità territoriale, soprattutto quella italiana.

Le navi, superiori alle 5.000 Gt di stazza che scalano i porti europei, dal 2024 sono state incluse nel sistema europeo di scambio di quote di emissione, dove dovranno acquistare quote europee – 1EUA equivale ad 1 tonnellata di CO2 eq – e restituirle agli Stati membri. I responsabili politici dell’UE hanno deciso poi di includere anche le navi di stazza superiore a 400 Gt nel meccanismo di monitoraggio a partire dal 2025. Successivamente, una revisione della direttiva ETS nel 2026 determinerà se saranno tenute ad aderire all’UE- ETS.

Su tale argomento, importante per lo shipping europeo e globale, risportiamo volentieri una recensione dello studio – “Il sistema ETS marittimo: evoluzione normativa, criticità nazionali e prospettive per lo sviluppo di strumenti finanziari nei mercati del carbonio”- elaborato dal Prof.Ugo Patroni Griffi, Ordinario di Diritto Commerciale e Infrastrutture e Logistica sostenibili, Università Aldo Moro Bari e dal Prof. Marcello Minenna, Componente della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, già direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Lo studio è stato pubbicato dalla Rvista di settore – DIRITTO BANCARIO, alla sezione Dialoghi di Diritto dell’Economia, Articoli, Fascicolo 2/2025, – Filippo Sartori, Direttore e Ordinario di Diritto Bancario Università degli Studi di Trento e Andrea Marangon Direttore editoriale – che Il Nautilus courtesy ringrazia.

L’EU ETS, si afferma nello studio, adottando un approccio “market-based”, attribuisce un prezzo alla CO2 tramite un sistema “cap&trade” che fissa un limite alle emissioni di gas serra. Le imprese ricevono o acquistano quote di emissione, che possono scambiare sul mercato.

L’estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS) al settore marittimo, introdotta dalla Direttiva (UE) 2023/959, rappresenta una trasformazione epocale nella regolamentazione climatica dei trasporti che genera implicazioni profonde per il mercato italiano.

Lo studio dei Proff. analizza l’evoluzione normativa del sistema ETS marittimo, le criticità specifiche per l’Italia e le prospettive di sviluppo di strumenti finanziari innovativi nei mercati del carbonio. Vengono sviluppati, con una didattica chiara, temi come la normativa internazionale e l’implementazione in Italia; i costi, criticità e opportunità a livello globale; le criticità dell’implemenazione in Italia e la possibilità di un mercato equo e i relativi strumenti finanziari per i carbon credits marittimi.

L’implementazione del sistema, con un impatto economico stimato in oltre 6,5 miliardi di euro a livello europeo nel primo anno di applicazione, configura un nuovo paradigma normativo destinato a ridefinire gli equilibri competitivi del trasporto marittimo nazionale e internazionale.

“Per l’Italia, paese con una delle marinerie più significative d’Europa – affermano gli autori dello studio – le criticità emergenti riguardano principalmente la competitività dei porti di transhipment, l’adeguamento delle infrastrutture portuali e la necessità di investimenti stimati in 24 miliardi di euro a livello europeo per la transizione verso combustibili alternativi”.

L’applicazione asimmetrica dell’ETS – con tassazione al 100% per i viaggi intra-UE e al 50% per quelli extra-UE – rischia di generare significativi fenomeni di carbon leakage, particolarmente dannosi per i porti italiani in competizione con hub nordafricani non soggetti al sistema.

Lo studio propone anche lo sviluppo di mercati Over-The-Counter (OTC) per i crediti di carbonio marittimi, l’istituzione di un Fondo Nazionale per la Transizione Marittima alimentato dai proventi d’asta ETS, e l’introduzione di strumenti finanziari innovativi come i green bonds legati alla performance climatica e i contratti per differenza per combustibili alternativi.

Viene ricordato anche che l’EUA (Emission Unit Allowances) è un certificato che rappresenta una quota di emissioni di CO2 (1 EUA = 1 tonnellata equivalente di CO2).

I titoli EUA sono stati introdotti proprio dall’Emission Trading Scheme per fare in modo che i soggetti obbligati debbano pagare per avere il diritto di emettere CO2 in atmosfera, promuovendo così investimenti in tecnologie meno emissive e dannose per l’ambiente.

Il settore marittimo dovrà tener conto dei tempi stabiliti di un programma per l’inclusione nel sistema EU ETS e le compagnie di navigazione dovranno restituire le quote secondo un calendario preciso rispetto alle emissioni verificate: 40% delle emissioni verificate dichiarate per il 2024, il 70% delle emissioni verificate comunicate per il 2025 e il 100% delle emissioni verificate comunicate dal 2026 in poi.

Inoltre, le navi che effettuano viaggi con partenza da un porto dello Spazio Economico Europeo e arrivo in un porto extraeuropeo o viceversa vedranno ridotto del 50% il loro requisito di resa. L’idea alla base di questo secondo sconto è che il restante 50% delle emissioni del viaggio dovrebbe essere infine contabilizzato dal piano del carbonio nel paese extra UE.

Da osservare che si è parlato a lungo delle deroghe, le più importanti vedranno solamente i paesi con territori d’oltremare (Portogallo, Spagna e Francia) ad avere un’esclusione dei viaggi performati tra il paese d’origine e il territorio fuori, lontano dal continente europeo. Ci sarà anche una momentanea esclusione dei viaggi che si effettuano tra le isole con meno di 200.000 residenti stabili, ma questa durerà solamente fino al 2030.

L’Autorità amministrativa per ciascuna Compagnia di navigazione che monitorerà e riceverà i permessi di CO2, sarà lo Stato membro in cui la società è registrata o lo Stato membro con il maggior numero di scali portuali negli ultimi quattro anni, se la società non è registrata in uno Stato membro.

Se la Compagnia non ha effettuato negli ultimi quattro anni alcun viaggio rientrante nel campo di applicazione della direttiva, l’Autorità amministrativa sarà lo Stato membro in cui la nave è arrivata o ha iniziato il suo primo viaggio.

L’elenco delle Compagnie di navigazione sarà aggiornato: ogni 2 anni per gli iscritti in uno Stato membro, ogni 4 anni per chi non è registrato in uno Stato membro.

L’impatto della direttiva ETS per il settore marittimo-evidenziata anche dagli autori – sarà notevole soprattutto a causa dell’elevato prezzo di 1 EUA oggi (circa 93 euro/t). Per ogni tonnellata di bunker usato poco più di 3 tonnellate di CO2 vengono rilasciate nell’atmosfera. A oggi questo equivale a quasi 300 euro di extra costo che verrà quasi sicuramente trasferito al noleggiatore.

Intanto, molti Registri di Classificazione Navale (accreditati in Europa) hanno iniziato già a fornire servizi per valutare i Piani di Monitoraggio (MP), verificare i Report di Emissione (ER) ed emettere Documenti di Conformità (DOC) in base al Regolamento EU-MRV.

EU-MRV è un Regolamento dell’UE sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica (CO2) delle navi, entrato in vigore per la prima volta il 1° luglio 2015.

Questo Regolamento stabilisce le regole per lo sviluppo dei piani di monitoraggio e per la presentazione delle relazioni sulle emissioni ai verificatori accreditati da un Organismo nazionale di accreditamento in UE per le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate che arrivano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell’UE.

Le Compagnie di navigazione (armatore, gestore della nave o organizzazione responsabile o persona per l’operazione) sono tenute a presentare il piano di monitoraggio sviluppato al verificatore accreditato, raccogliere informazioni e sviluppare il rapporto sulle emissioni in conformità con il piano di monitoraggio valutato. Dopo la verifica dell’Emission Report e l’emissione del DOC, le Compagnie di navigazione sono tenute a conservare il DOC a bordo delle navi.che porti

Un capitolo importaante dello studio, riguarda le due normative in corso – quella europea e quella globale dell’IMO – dove si analizzano i programmi per facilitare la decarbonizzazione del trasporto marittimo, a condizione che si valutino normative chiare che portino all’adozione di opzioni di caarburante a lungo termine.

Ora che il Net Zero Framework (NZF) dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha ricevuto il ‘via libera’, c’è un’aspettativa crescente che la transizione energetica del trasporto marittimo sarà guidata dalla regolamentazione.

Tuttavia, se le linee guida per la valutazione del ciclo di vita (LCA) ora in fase di sviluppo presso l’IMO continuano a legare strettamente la conformità NZF ai combustibili fisici e all’energia utilizzata a bordo delle navi, potrebbe creare una disconnessione tra le due ‘normative’, cioè quella dell’IMO e quella della UE.

Di conseguenza, l’industria marittima potrebbe indirizzare i suoi sforzi verso la conformità normativa, con l’IMO NZF che funge da ‘segnale più chiaro per gli investimentii’ da parte dei primi utilizzatori.

Il prossimo ottobre, l’IMO dovrebbe adottare queste misure e fornire dettagli su come funzioneranno questi incentivi. Gli armatori e i produttori di energia hanno bisogno di certezze in merito per poter investire con fiducia in tecnologie più pulite; un segnale chiaro all’industria e fornire l’incentivo necessario per produrre questi combustibili più puliti.

Lo shipping globale chiede in sostanza un sistema chiaro e trasparente nell’ambito dell’IMO, e non tante regolamenti regionali, se si vuole rispettare i tempi stabiliti per la riduzione delle emissioni CO2 in atmosfera. Inoltre, si chiede alla Commissione europea di sostituire l’EU ETS con l’IMO NZF non appena sarà adottato. Cercare di evitare qualsiasi doppio onere per gli operatori marittimi, finanziario o amministrativo, a seguito della prevista adozione dell’IMO NZF.

Lo shipping globale ha bisogno di chiarezza, non di confusione; ha bisogno di scadenze realistiche, non di scadenze sovrapposte; ha bisogno che le Autorità di Regolamentazione riconoscano che gli stessi dati non devono essere raccolti e verificati due volte. La decarbonizzazione è già abbastanza difficile senza renderla più difficile a causa della complessità di due sistemi normativi allo stesso tempo.

Gli autori dello studio, nelle conclusioni sottolineano la necessità di un coordinamento rafforzato tra le Autorità competenti e di un monitoraggio predittivo degli effetti distorsivi del sistema per preservare la competitività del settore marittimo italiano.

Abele Carruezzo

*Per approfondimenti su questi temi epocali si consiglia il link dello studio riportato dalla Rivista DIRITTO BANCARIO: www.dirittobancario.it/art/il-sistema-ets-marittimo-evoluzione-normativa-criticita-nazionali-e-prospettive-per-lo-sviluppo-di-strumenti-finanziari-nei-mercati-del-carbonio/