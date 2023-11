“Chioggia destinazione crocieristica: presentazione dei risultati e del video di promozione del turismo crocieristico”

Ultimo appuntamento nell’ambito del progetto di qualificazione dell’offerta turistica di Chioggia per i crocieristi aperto ai cittadini.

Domani mercoledì 29 novembre ore 19:30, Palazzo delle Figure – Corso del Popolo, Chioggia

Chioggia– Giunge al termine il progetto “Chioggia destinazione crocieristica”, iniziativa voluta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che ha promosso e realizzato, con la collaborazione del Comune di Chioggia, un percorso partecipato, durato quasi sei mesi, che ha visto gli operatori locali confrontarsi con l’obiettivo di valorizzare la località clodiense quale destinazione crocieristica sostenibile, di richiamo internazionale. Si sono poste le basi per la costruzione di un un’offerta capace di anticipare le esigenze del turismo crocieristico facendo leva proprio sulle ricchezze del territorio: dall’arte alle bellezze naturalistiche alla pesca alle produzioni artigianali locali, il tutto con il coinvolgimento attivo dei cittadini, operatori e imprese.

Gli esiti del progetto verranno presentati ai cittadini domani mercoledì 29 novembre dalle ore 19:30 alle 21:30 al Palazzo delle Figure, in Corso del Popolo, a Chioggia.

L’evento sarà l’occasione per raccontare alla città le opportunità e le ricadute legate alla nascita di una nuova offerta turistica e di un nuovo modello di fruizione turistica ma anche ripercorrere i momenti salienti del progetto: dai Focus group con gli stakeholder del territorio ai 4 Workshop per approfondire tutti gli aspetti più originali dell’offerta clodiense passando per l’organizzazione della Borsa Locale del Turismo Clodiense e per la creazione del catalogo riservato dell’offerta, la raccolta dei principali punti di interesse della città e di tutte le proposte definite durante i lavori. E ancora il press tour per la città con i giornalisti della stampa internazionale settoriale e il Fam Trip, la visita guidata per tour operator specializzati nella definizione dei tour dei crocieristi.

Centrale sarà però la presentazione del video promozionale, pensato per il pubblico dei crocieristi, che narra attraverso le immagini la Chioggia più autentica.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio dichiara: “Dopo aver ottenuto riscontri più che positivi dal tessuto imprenditoriale e dagli operatori del settore, è doveroso mostrare a tutti i cittadini quanto abbiamo elaborato in questi mesi insieme all’Amministrazione comunale. Chioggia deve diventare – e continuare a essere – una meta crocieristica e turistica sostenibile, complementare e integrata rispetto alle altre attrazioni del territorio e unica agli occhi degli operatori internazionali del settore delle crociere. Faremo vedere come questa città potrà organizzare e valorizzare le proprie risorse – dal patrimonio culturale a quello produttivo – per consentire ai turisti di vivere un’esperienza che possa essere ricordata e raccontata. Nel corso del prossimo incontro, i cittadini avranno la possibilità di vedere in anteprima uno dei risultati concreti di questo progetto, il video promozionale dedicato a Chioggia e realizzato per il pubblico di crocieristi da Ideas, la società incaricata di sviluppare il progetto e che ci ha accompagnato in questi mesi. Un video che presenteremo e utilizzeremo in diverse occasioni, durante gli eventi internazionali a cui partecipa l’Autorità di Sistema Portuale o quelli organizzati dal Comune di Chioggia o ancora sulle stesse navi da crociera che lo proietteranno per raccontare la città clodiense e le sue attrazioni”.

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao commenta “Ringrazio ancora una volta il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio, per aver investito delle risorse importanti per la nostra destinazione e, a cascata, per la nostra città. Questi interessanti incontri, giunti alla fase finale, hanno coinvolto tantissimi stakeholders presenti nella nostra città. Si è trattato di incontri doppiamente importanti: non solo per la destinazione Chioggia legata appunto alla crocieristica ma anche per tante altre in iniziative legate alla promozione del nostro territorio che si potranno fare in futuro”.

L’assessore alla Portualità, Serena De Perini aggiunge: “Grazie all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale perché la formazione è la base della crescita per la nostra città. Un ringraziamento poi va anche agli operatori che hanno partecipato, pronti a mettersi in ascolto per crescere nella loro professionalità. Offrire servizi sempre migliori al turista che arriva significa automaticamente alzare il livello generale dell’offerta della nostra città. Va riconosciuto l’impegno che questi professionisti hanno messo”.

IMPORTANTE: Per i giornalisti interessati ad approfondire i contenuti del progetto, il presidente AdSPMAS Di Blasio sarà a disposizione per fare il punto telefonicamente nel corso della giornata del 29/11.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi online al seguente indirizzo web: https://www.gruppoideas.it/chioggia-destinazione-crocieristica/