Fincantieri ha firmato un contratto con Carnival Corporation per la progettazione e la costruzione di due nuove navi da crociera dual-fuel di ultima generazione destinate a Carnival Cruise Line. Le unità saranno realizzate presso il cantiere di Marghera, con consegne previste rispettivamente nel 2033 e nel 2035. Il valore dell’accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come molto importante[1].

Le nuove navi avranno una stazza lorda di circa 130.000 tonnellate e disporranno ciascuna di circa 1.650 cabine per gli ospiti. Le unità combineranno tecnologie ambientali e digitali avanzate con un design altamente efficiente. Saranno alimentate da un sistema di propulsione dual-fuel, con LNG come combustibile principale, consentendo così di ridurre le emissioni rispetto all’impiego di combustibili marini convenzionali. Inoltre, la nuova piattaforma è stata sviluppata per Carnival Corporation per poter essere adottata in futuro dalle diverse compagnie crocieristiche del Gruppo.

L’ordine rafforza ulteriormente la consolidata relazione strategica tra Fincantieri e Carnival Corporation e conferma il Gruppo tra i leader mondiali nella costruzione di navi da crociera.

Josh Weinstein, CEO di Carnival Corporation, ha dichiarato: “Con 12 nuove navi attualmente in ordine, con consegne previste fino al 2039 per Carnival Cruise Line, Princess e AIDA, disponiamo di un solido portafoglio ordini coerente con il nostro percorso di crescita equilibrata. La varietà in termini di dimensioni e caratteristiche delle nuove unità ci offre la flessibilità necessaria per ampliare ulteriormente la scelta di esperienze e destinazioni per i nostri ospiti. Allo stesso tempo, ogni nuova generazione di navi introduce innovazioni tecnologiche e miglioramenti in termini di efficienza che ci consentono di ridurre ulteriormente le emissioni e il nostro impatto ambientale complessivo. Fincantieri è stata un partner straordinario lungo tutto questo percorso e, anche dopo 76 navi e 30 anni di collaborazione, vedere prendere forma una nuova unità continua ad avere per noi qualcosa di speciale”.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “Questo nuovo ordine rappresenta un importante riconoscimento della leadership industriale di Fincantieri e della sua capacità di contribuire a plasmare il futuro dell’industria crocieristica mondiale. Il nostro rapporto con Carnival Corporation continua a evolversi sulla base di un’ambizione condivisa: ampliare costantemente i confini della progettazione navale, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità. Queste navi incarnano un nuovo paradigma della cantieristica, in cui l’innovazione di prodotto si accompagna alla trasformazione del nostro sistema industriale. Attraverso il modello Shipyard of the Future, stiamo investendo in infrastrutture, digitalizzazione, automazione avanzata, robotica e Physical AI, con l’obiettivo di ripensare radicalmente il modo in cui le navi complesse vengono progettate e costruite.

Questo ordine rafforza la visibilità di lungo periodo per i nostri cantieri italiani e dimostra come la trasformazione industriale in atto si traduca in una maggiore competitività, una più solida capacità realizzativa e un maggiore valore per i nostri clienti. La nostra ambizione è quella di continuare a definire nuovi standard di efficienza industriale ed eccellenza tecnologica, consolidando la leadership di Fincantieri nei segmenti più complessi e a maggior valore aggiunto della cantieristica navale mondiale”.

In trent’anni di collaborazione, Fincantieri ha consegnato 76 navi ai diversi brand di Carnival Corporation, di cui 15 a Carnival Cruise Line. Il nuovo ordine rafforza una collaborazione che continua a evolversi attraverso lo sviluppo di nuove generazioni di unità sempre più avanzate. Le due navi si aggiungono al programma per la costruzione di tre unità della classe Ace già in corso per Carnival Cruise Line. Nel luglio 2026, Fincantieri ha avviato nel cantiere di Monfalcone la costruzione di “Carnival Destiny”, la prima delle tre nuove navi della classe Ace, segnando l’avvio di un nuovo programma industriale per il Gruppo.