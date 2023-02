The Italian Sea Group e Giorgio Armani presentano il nuovo megayacht di 72m

Marina di Carrara– Abbiamo il piacere annunciare che The Italian Sea Group e Giorgio Armani sveleranno il megayacht Admiral di 72m nel corso di un evento privato esclusivo che si terrà nell’Headquarter di Marina di Carrara nella serata di sabato 11 febbraio. Il progetto, iniziato nel 2020 e sviluppato da Giorgio Armani e il suo Team in collaborazione con il Centro Stile Admiral, interpreta e fonde il DNA dei due brand per dar vita a un megayacht unico e all’avanguardia, frutto dell’incontro tra l’eccellenza del mondo della nautica e quello della moda.

Questo yacht è il primo dei due disegnati interamente da Giorgio Armani, il cui stile inconfondibile è immediatamente riconoscibile sia nelle linee esterne che nei raffinati interni. Il minimalismo senza tempo, che da sempre appartiene alla filosofia creativa dello stilista, ridefinisce l’essenza stessa del concetto di megayacht di alto livello in modo radicale ed elegante, basandosi sui principi di essenzialità e sofisticatezza.

Il design degli esterni, caratterizzato da un’evidente impronta architettonica, è allo stesso tempo rigoroso e accattivante: grandi volumi geometrici e nitidi si fondono con altri più curvilinei e morbidi, in perfetto equilibrio, e l’insieme appare imponente ma dinamico. Grazie alle aperture vetrate di grandi dimensioni a tutta altezza, l’effetto, all’interno, è di immersione nella luce e nell’ambiente circostante senza soluzione di continuità, modulabile grazie a un sapiente gioco di pannelli scorrevoli.

Gli interni Armani/Casa amplificano la filosofia estetica di Giorgio Armani, caratterizzata da un lusso discreto e ricercato e da tonalità sussurrate. Il décor è deciso ma rilassato, l’armonia generale è data dall’insieme di elementi abilmente fusi in un unicum indiscutibilmente esclusivo. L’apparente minimalismo trova il suo contrappunto nell’uso di materiali preziosi e ricercati, di finiture pregiate di derivazione artigianale e nel sapiente mix di colori morbidi o vibranti.

“Questo megayacht, risultato di una entusiasmante partnership di cui sono estremamente orgoglioso, rappresenta un’ulteriore conferma della nostra capacità di misurarci in progetti unici e sempre più ambiziosi con brand d’eccellenza “Made in Italy”, con cui condividiamo i medesimi valori – commenta Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group – Giorgio Armani è sinonimo di eleganza e ricercatezza senza tempo e la sua visione stilistica ha contribuito ad accrescere ulteriormente la nostra sensibilità estetica. Questo nuovo yacht è proiettato ad essere riferimento stilistico nel suo posizionamento anche in funzione degli innumerevoli commenti e considerazioni giunti dai diversi operatori di settore. Si conferma quindi il nostro modello di business orientato alla customizzazione di ogni dettaglio per rendere assolutamente unica ogni nostra opera in feeling con la visione ed il desiderio di ogni armatore”.

“Il mare e il design sono due mie grandi passioni. Con questa nuova collaborazione ho esteso al mondo della nautica la mia idea di arredo, nella quale, come nella moda, estetica e funzione vanno in accordo unendosi in uno stile naturale ed elegante. Un progetto molto stimolante che mi ha consentito di creare con Armani/Casa ambienti personalizzati, come abiti su misura, con la stessa cura artigianale nella scelta dei materiali e delle lavorazioni”, dice Giorgio Armani, Presidente e Amministratore unico del Gruppo Armani.

Lo yacht verrà consegnato all’inizio del 2024.

Admiral, brand di riferimento The Italian Sea Group, azienda attiva nella progettazione e costruzione di megayachts è riconosciuto ed apprezzato per la sua eleganza, classicità e prestigio. Fondato nel 1966 ed acquisito da The Italian Sea Group nel 2011, Admiral ha varato 148 yacht nel corso della sua storia.

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan (“EXM”) e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri. L’azienda, che fa capo all’imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, Tecnomar, riconosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti. Ha infine una business unit, NCA Refit, che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht superiori ai 60 metri. The Italian Sea Group, confermando il proprio posizionamento strategico, ha sviluppato partnership con importanti marchi del luxury italiano: Giorgio Armani, per la realizzazione di yacht a sua firma, esprimendo la fusione tra due eccellenze dello stile italiano nella moda e nella nautica, e Automobili Lamborghini, per la progettazione e realizzazione del “Tecnomar for Lamborghini 63”, motor-yacht in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite. The Italian Sea Group è, secondo il Global Order Book 2023, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.

A più di 20 anni dalla sua fondazione (nel 2000), Armani/Casa è leader mondiale nel settore dell’arredamento di lusso. Dal 2004, l’Armani/Casa Interior Design Studio fornisce servizi completi di progettazione di interni a clienti privati e società immobiliari, dalla fase concettuale sotto la direzione artistica di Giorgio Armani, fino alla gestione della costruzione. Sono stati realizzati progetti in città come Miami, Londra, Beijing, Tel Aviv, Manila, Mumbai e Istanbul, con l’obiettivo costante della cultura dell’unicità e dell’eccellenza. Armani/Casa è presente in 29 paesi nel mondo, con un totale di 40 punti vendita.