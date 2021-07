Protagonist 7.50, al via il XXXVI Salò Sail Meeting

Salò– Si preannuncia un grande weekend per la Società Canottieri Garda Salò che, a partire da oggi, ospiterà il XXXVI Salò Sail Meeting, manifestazione aperta alle Classi Protagonist 7.5, Dolphin 81 e Fun.

La due giorni di regate, che si potrà contare su un massimo di cinque prove in totale, assegnerà alla Classe Protagonist anche il Trofeo “Per Maurizio Brunelli”.

Saranno una decina i Protagonist impegnati tra le boe, tra cui il Campione Italiano in carica Gattone, che ha messo il sigillo sul titolo nazionale non più di qualche settimana fa a Riva del Garda, il vincitore del Trofeo Bianchi Whisper e Yerba del Diablo di Barzaghi, recente vincitore della Regata delle Isole e delle Rose, un progetto dall’importante impronta solidale che viaggia di pari passo con l’iniziativa “10000 vele contro la violenza di genere – Cambiamo la rotta insieme”.

Al rientro in acqua anche la prua 32, Ariel di Claudio Marzollo, uno dei decani della Classe Protagonist, e Matteo Giovanelli al timone di Avec Palisir. Grande ritorno anche per Massimiliano Docali alla barra del già citato Gattone.

Le regate prenderanno il via oggi, quando il primo segnale d’avviso è previsto per le ore 13. Alle 10,30, gli equipaggi daranno il via alle operazioni con lo Skipper Meeting. Nell’ultima giornata di regate, non si potrà esporre segnale d’avviso dopo le ore 15.30.