Dalla spiaggia di Capocotta alla Sardegna, in 8 al Campionato mondiale O’Pen Skiff

Al Warm up Renato De Falco termina al terzo posto.



Da domani si assegna il titolo iridato nelle acque di Calasetta

Al via domani nelle acque di Calasetta, in Sardegna, il Campionato mondiale della classe velica giovanile O’Pen Skiff, lo skiff in singolo giovanile. Fra i 234 atleti iscritti, otto provengono dalla spiaggia di Capocotta, a sud della Capitale, dove da nove anni ha la propria sede il Tognazzi Marine Village, una vera e propria fucina di talenti.

Qui sono cresciuti e si sono formati Lorenzo Rossi e Diana Rogge, campioni europei nel multiscafo giovanile, Federica Contardi, campionessa Europea nella classe Optimist, Marco Gradoni, tre volte campione mondiale Optimist e, ultimi in ordine cronologico, Niccolò Pulito con l’argento al Campionato Europeo 2021 in Spagna e Alessandro Cirinei vincitore dell’oro a squadre al Campionato del Mondo 2021 sempre nel singolo giovanile.



Questa volta a puntare al titolo iridato per il circolo velico romano saranno Simone Ciarniello, Giorgio Tamburini, Luca Germano, Tancredi Trombetti, Bianca Lattanzi, Riccardo Dati e Renato De Falco. Proprio quest’ultimo all’International Calasetta Cup, evento che precede il mondiale, ieri ha portato a casa una medaglia di bronzo nella classe Under 17, chiudendo la regata con due quarti ed un terzo posto, dietro al polacco Piotr Trella e al tarantino Alessandro Guernieri che hanno chiuso a pari punti.

“Il risultato di Renato – ha detto il tecnico Davide Fonti che accompagna il team in Sardegna – è confortante e rappresenta di per sé un importante risultato. In questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci con i migliori atleti al mondo e sono convinto che i ragazzi daranno il massimo per concludere al meglio questo campionato mondiale”.



Dopo la verifica di conformità delle imbarcazioni effettuata nella giornata di oggi, domani alle 11.00 è previsto il fischio di inizio delle regate che si concluderanno sabato con la premiazione alle ore 17.00.