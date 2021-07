Buon esordio di LB 10 alla Trans Benaco

La barca della famiglia Bovolato ha chiuso la regata al primo posto nella propria classe e al secondo assoluto.

Prima posto nella classe Hi-Tech e secondo posto assoluto: questo il bottino di LB 10 nella 35ma edizione della Trans Benaco Cruise Race.

«Siamo soddisfatti del risultato e di come è iniziata la stagione – è stata la dichiarazione post gara di Luca Bovolato, tattico dell’equipaggio – La regata è stata divertente e un po’ ardua, per via delle condizioni del vento. Nonostante le buone partenze, i buchi di vento in cui siamo incappati ci hanno costretto all’inseguimento per buona parte della gara. Il verdetto finale è giusto, ci congratuliamo con i vincitori e cominciamo già a pensare al Gorla e alla Centomiglia».

Venendo alla cronaca di gara, sono state cinquanta le barche che, il fine settimana del 24 e 25 luglio, si sono presentate alla linea di partenza della tradizionale regata organizzata dal Circolo Vela di Portese, strutturata in due tappe da 20 miglia: la prima, il sabato, con partenza da San Felice del Benaco nella zona del Corno, vicino all’isola di Garda, e arrivo a Torbole e la seconda, il giorno seguente, con percorso inverso.

Nella giornata di sabato, meglio di LB 10 ha fatto soltanto Black Arrow: la freccia nera, che difendeva il titolo conquistato nel 2019, dopo lo stop dello scorso anno, ha chiuso la prima tappa con il tempo di 4 h25’ 47” contro le 4 h35’ 06” della barca dei Bovolato. Dietro di loro il Melges 32 LEXOTAN dei Montresor, con 4 h 41’11”. Risultato praticamente replicato nella tappa di ritorno del giorno successivo, caratterizzato da una lunga bonaccia, che ha allungato il tempo di percorrenza della gara: Black Arrow ha di nuovo tagliato per prima il traguardo, con il tempo di 5h13’22”, seguita dall’Ufo The Big Wave e da LB 10, rispettivamente con 5h20’24” e 5h20’58”. Soltanto due, LB 10 appunto e la vincitrice della regata Black Arrow, sono state le barche a chiudere la regata con un tempo complessivo inferiore alle 10 ore.

La barca della famiglia Bovolato, che ha impiegato 9h56’04” per portare a termine entrambe le tappe, si è così classificata al secondo posto assoluto e, per la seconda volta consecutiva, al primo della classe Hi Tech.