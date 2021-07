J/70 Cup 2021: il Grand Tour italiano riprende nella frazione autunnale

Riprenderà subito dopo la pausa estiva, il grande spettacolo di vela della J/70 Cup, Grand Tour italiano. La stagione organizzata dalla J/70 Italian Class, che ha preso il via da una location inedita per la Classe J/70, la Marina di Nettuno, è tornata a entusiasmare e affascinare tecnici e simpatizzanti grazie al connubio tra storia e sport.

L’evento di Nettuno per la prima tappa, tenutasi dal 30 aprile al 2 maggio scorso, si è concluso anticipatamente al termine di quattro prove a causa delle condizioni difficili del mare. L’annullamento della giornata conclusiva ha influenzato poco i risultati della classifica ufficiale, rimasta invariata con Jeniale Eurosystem di Massimo Rama, che si afferma così vincitore della prima frazione della J/70 Cup 2021.

Per la seconda tappa in Mar Adriatico, tenutasi dall’11 al 13 giugno scorso, dopo quella di Ancona nel 2018, ha fatto seguito una grandiosa ospitalità romagnola presso lo Yacht Club Rimini dove, a conclusione di un testa a testa con Notaro Team di Luca Domenici, durato tre giorni e 12 nodi di brezza termici, ha visto Mauro Roversi con la sua J-Curve imporsi e vincere nel ranking finale.

Il circuito italiano di regate è andato avanti ulteriormente fino a luglio quando, dal 9 all’11, la Classe è stata ospite sul Lago di Garda presso l’arena acquatica preferita dei velisti J/70, la Fraglia Vela Malcesine, già ospite nel 2019 del Campionato Europeo J/70. Vince la gara della terza frazione del circuito J/70 Cup il DAS Sailing Team di Alessandro Zampori, con lo Sloveno Branko Brcin alla tattica, imponendosi come leader tra le oltre 50 imbarcazioni agguerrite per aggiudicarsi la tappa.

Malcesine, dunque, fungerà da warm-up per gli equipaggi che il prossimo agosto parteciperanno al Campionato del Mondo in California (7-15 agosto) e al Campionato Europeo in Danimarca (27 agosto-4 settembre), per poi passare al gran finale di stagione, dal 1 al 3 ottobre prossimo verso l’ultima frazione della J/70 Cup, anche valida come Campionato Italiano assoluto. La flotta si sfiderà nelle acque del Tirreno e verrà incoronato non solo il vincitore del Campionato Italiano Open di Punta Ala, ma anche quello del Circuito J/70 Cup per questo 2021, che succederà nell’albo d’oro a Mauro Roversi e alla sua J-Curve.

Tutti gli aggiornamenti sulle regate saranno pubblicati sulle pagine social e sul sito di J/70 Italian Class a questo link (https://www.j70.it/), dove è già possibile consultare il bando di regata ed iscriversi alla tappa di Punta Ala.

Elide Lomartire