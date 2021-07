Melges 20 World League Kindako bronzo Corinthian a Malcesine

Malcesine- Nuova formazione per Kindako di Stefano Visintin, che a Malcesine, in occasione della terza frazione del circuito di regate Melges World League conclusa la scorsa domenica, ha scelto di partecipare alla competizione con un equipaggio Corinthian, composto cioè da velisti non professionisti.

La scelta dell’armatore si è rivelata vincente, al punto che Kindako, alla prima regata in questa formazione, è riuscito a salire sul podio riservato alla categoria guadagnando la medaglia di bronzo, alle spalle di Neodent, argento, e B.Lex, medaglia d’oro.

Sono state solo quattro le regate completate nell’arco del weekend, durante il quale il Peler e l’Ora sono stati avari rispetto alle medie gardesane: la vittoria è andata a Fremito d’Arja di Dario Levi, seguito da Nika e da Russian Bogatyrs.

“Siamo soddisfatti di questo esordio di Kindako in veste Corinthian: eravamo alla prima uscita in questa formazione e non ci possiamo lamentare di come siano andate le cose, viste anche le condizioni difficili, di brezza oscillante e leggerissima, che ci siamo trovati ad affrontare. Raggiungere il podio della nostra categoria è già di per sé un risultato che ci soddisfa, ma abbiamo visto che c’è spazio per migliorare i nostri posizionamenti anche nel ranking generale. Servirà un po’ di rodaggio in vista della prossima tappa e soprattutto del Campionato Europeo, main event del 2021” ha commentato l’armatore di Kindako, Stefano Visintin.

A bordo di Kindako hanno regatato Stefano Visintin, Matteo Ferraglia, Enrico Turrini e Riccardo Michelotti.

La stagione di Kindako, la cui attività è organica a quella del Lightbay Sailing Team, è supportata da Officine Belletti, Petrol Lavori e Biolab.