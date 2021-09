MSC Crociere – Presentazione Risultati Stagione 2020/2021 e prospettive future

Mercoledì 22 settembre, ore 11.00

Conferenza stampa di presentazione dei risultati per la stagione 2020/2021, momento di ripresa del settore crocieristico e turistico a livello globale, e le prospettive per il futuro della Compagnia. All’evento interverranno Leonardo Massa, Managing Director, e Luca Valentini, Commercial Director.

L’evento è organizzato a bordo di MSC Virtuosa in occasione del suo primo arrivo in Italia. La nave, entrata a far parte della flotta a febbraio, è una delle navi più innovative e all’avanguardia dal punto di vista ambientale della Compagnia e fa parte della generazione di navi di classe Meraviglia.

Dopo una breve sosta per un itinerario nel Mediterraneo MSC Virtuosa partirà alla volta degli Emirati Arabi dove verrà battezzata il 27 novembre ed entrerà in servizio per la stagione invernale.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa via streaming attraverso la piattaforma Teams a partire dalle ore 11.00 accedendo al link di seguito:

https://bit.ly/3nQvsTY