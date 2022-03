Indagini ferme per l’incendio ri-acceso nell’Euroferry Olympia

Astakos/Platygiali. Da questa mattina (01.03.2022, 10.00 ora locale) le indagini sono ferme sulla nave ro-ro/pax ‘Euroferry Olympia, alle prese con un nuovo incendio a 14giorni dal sinistro. I membri del quinto reparto dell’ EMAK aspettano lo spegnimento dell’incendio che si è innescato ieri nel secondo garage, con l’apertura del portellone di poppa della nave, per rientrare all’interno e per continuare la ricerca per individuare gli ultimi tre autisti dispersi.

Ancora le lamiere esterne della nave vengono raffreddate in maniera continua e anche se l’intensità del fuoco è stata ridotta, tuttavia l’operazione antincendio continua.

Ieri due camion bruciati sono stati rimossi dall’ingresso della nave utilizzando una gru. Si teme di un collasso del terzo ponte – rampa che sostiene mezzi più pesanti.

L’atmosfera , all’interno e al’’esterno dei locali del traghetto ancora in fiamme, è ancora soffocante; parenti degli sfortunati autisti/ passeggeri stanno osservando da vicino gli sforzi compiuti con i moderni mezzi tecnologici per spegnere l’incendio che consentirà la ventilazione della nave e l’ingresso in sicurezza dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori, al fine di riprendere l’operazione per ritrovare i tre dispersi e rimuovere i mezzi dal garage della nave.