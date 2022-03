IV EDIZIONE COPPA DEI CAMPIONI: A MONOPOLI E POLIGNANO A MARE DAL 31 MARZO AL 3 APRILE

Iscrizione agevolata fino al 10 marzo e tanti vantaggi per chi si iscrive in questi giorni

Si avvicina la data della 4^ edizione della Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts, la sfida tra i migliori equipaggi di altura promossa dalla Federazione Italiana Vela – VIII Zona (FIV _ VIII Zona). Si tratta della più importante manifestazione di vela d’altura della Federazione zonale pugliese nata grazie al trentennale impegno dei suoi soci e ai risultati degli atleti pugliesi di vela d’altura nel mondo.

Valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Altura e al Trofeo Armatore dell’Anno 2022 – UVAI, nonché per la 28esima edizione del Campionato Zonale d’Altura Pugliese – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo, la manifestazione sportiva è in programma dal 31 marzo al 3 aprile. Ad organizzarla su mandato della FIV sarà la Lega Italiana Vela di Monopoli (LNI Monopoli) e il campo di regata sarà allestito proprio tra Monopoli e Polignano a Mare.

Grazie a una importante collaborazione tecnica sul territorio, le imbarcazioni interessate potranno usufruire di un ormeggio gratuito di 10 giorni alla marina di Cala Ponte di Polignano a Mare e di una convenzione con Cala Ponte Hotel per la durata della manifestazione in modo da arrivare sul posto prima delle regate e allenarsi con i venti dell’Adriatico insieme agli avversari. E per chi si iscrive entro il 10 marzo è prevista una tariffa agevolata.

Alla Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts possono partecipare: il detentore del titolo in carica e i vincitori delle edizioni passate; le imbarcazioni di armatori o skipper non tesserati nell’VIII Zona Fiv o di altra nazionalità invitati dal Comitato VIII Zona; tutte le imbarcazioni che concorrono alla qualificazione per il Campionato Italiano d’Altura 2022 e al titolo di Armatore dell’Anno 2022; le imbarcazioni dell’VIII Zona FIV selezionate e/o ammesse al Campionato zonale altura VIII Zona FIV. Al Campionato Zonale Altura VIII Zona FIV -Trofeo Don Ferdinando Capece Minutolo possono invece partecipare le prime tre imbarcazioni ORC dei raggruppamenti Regata/Crociera Regata e Gran Crociera dei campionati invernali di Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto.

In più il Comitato VIII Zona potrà concedere una wild card di sua iniziativa o su richiesta di armatori o skipper che ne facciano richiesta attraverso il sito del campionato purché tesserati per l’VIII Zona FIV. In caso di rinuncia o di manifesta impossibilità alla partecipazione delle imbarcazioni selezionate, il Comitato VIII Zona ammetterà quelle che immediatamente seguono nella classifica dei singoli campionati di selezione degli eventuali rinunciatari.

Il detentore in carica del titolo di Campione della VIII zona è di diritto selezionato, indipendentemente dalla sua partecipazione ed eventuale qualificazione in uno dei campionati della VIII Zona.