Gli acquari di Pola e Dubrovnik in Croazia ottengono la Certificazione “Acquari Sostenibili” di Friend of the Sea

Due acquari in Croazia hanno ottenuto la Certificazione Friend of the Sea “Acquari Sostenibili”. Il primo è l’acquario di Pola, il più visitato in Croazia; si trova nella fortezza Austro-Ungarica Fort Verudela, a 3 km dal centro di Pola.

L’altro è l’Acquario di Dubrovnik che si trova all’interno della Fortezza di San Giovanni, nei pressi del Porto Vecchio di Dubrovnik.

Per ottenere la certificazione di sostenibilità Friend of the Sea, gli acquari devono dimostrare il proprio impegno a livello di sensibilizzazione, rispetto dell’ambiente e del benessere delle specie acquatiche ospitate. Tra gli altri requisiti di certificazione Friend of the Sea ai quali gli acquari devono dimostrare di essere conformi tramite verifiche indipendenti, troviamo: l’assenza di mammiferi marini in cattività, la protezione delle specie in pericolo e l’origine da pesca od acquacoltura sostenibile degli individui delle specie introdotte nell’acquario.

Gli acquari di Pola e Dubrovnik si aggiungono ad altri acquari nel mondo che hanno già ricevuto la certificazione Friend of the Sea: sono l’acquario AquaRio in Brasile, il Lake District Coast Aquarium in Gran Bretagna e l’Aquarium Rubrum in Sardegna.

Friend of the Sea invita gli acquari che attivano importanti strategie di sostenibilità e di educazione ambientale a proporsi per la certificazione, in modo da contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica per creare nelle persone un maggiore senso di responsabilità e un incentivo a prendersi cura del nostro pianeta.

Il nostro obiettivo è quello di fornire una lista di rapida consultazione per i turisti ed appassionati che desiderano selezionare gli acquari in base al loro rispetto per l’ambiente marino ed al benessere delle specie acquatiche presenti.

Proteggiamo e rispettiamo il mare. Scegliamo un acquario sostenibile certificato Friend of the Sea per la nostra prossima visita.