The Moorings & Sunsail, in collaborazione con l’Ente del Turismo e la Film Commission delle BVI, impegnati in un’operazione di Coastal Clean-up

Una partnership che illustra la sostenibilità ambientale e la forza del networking turistico

Milano̶-Un gruppo di volontari di The Moorings e Sunsail ha collaborato con l’Ente del Turismo e la Film Commission delle Isole Vergini Britanniche (BVITB&FC) in un’iniziativa incentrata su sostenibilità, networking turistico e sensibilizzazione della comunità, ripulendo la spiaggia e la costa lungo Trellis Bay, a Beef Island.

The Moorings e Sunsail e la flotta di 6 yacht, che hanno ospitato un gruppo di 24 membri del team provenienti da diversi Paesi del mondo, sono salpati da Norman Island per un viaggio di sei giorni intorno alle BVI. Nel gruppo c’era anche Dee Caffari, la prima donna ad aver navigato in solitaria e senza scali intorno al mondo in entrambe le direzioni e l’unica ad averlo fatto in totale sei volte. La spedizione si è conclusa con una collaborazione con il BVITB&FC per partecipare a un’attività di pulizia delle spiagge.

Il Vice Direttore del Turismo, Rhodni Skelton, ha guidato una squadra di volontari del BVITB&FC assistendo l’energico gruppo nella pulizia. “Noi di BVI Tourist Board & Film Commission siamo orgogliosi del rapporto con i nostri partner e siamo entusiasti quando possiamo capitalizzare queste relazioni per cooperare in progetti come questo, che promuovono la sostenibilità ambientale e la pulizia”.

La BVITB&FC valorizza tutti i suoi partner turistici e rivolge un apprezzamento sincero a The Moorings e Sunsail per l’impegno a favore di Destination BVI. L’organizzazione desidera inoltre ringraziare Loose Mongoose e Trellis Bay Market per aver supportato la causa, fornendo un rinfresco per il gruppo e il Quorum Group e il signor Edward Childs per aver rimosso i quasi 100 sacchi di spazzatura, detriti e alghe Sargassum raccolti dalla spiaggia.

L’iniziativa ha visto partecipare anche Shaequan Stoutt, 12 anni, studente della scuola primaria Enis Adams, che si è unito alla causa, guadagnandosi anche le ore di servizio alla comunità necessarie per il suo diploma.

Skelton ha poi ringraziato Josie Tucci, Sales & Marketing Director di Sunsail & The Moorings, e il suo team, per aver riunito più partner turistici delle BVI per questo impegno. “Il turismo delle BVI è il V/NOSTRO turismo! Tutti noi facciamo la nostra parte nel promuovere e sostenere la crescita del settore turistico. Questa partnership tra il marketing delle BVI, il settore velistico, il comparto ricettivo nel settore della ristorazione e i residenti è un esempio di come dobbiamo unirci tutti per proteggere e promuovere le BVI”, ha concluso Skelton.