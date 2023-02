The Ocean Race: Sul campo si sta creando una divergenza di opinioni mentre la flotta corre verso sud…

Merito a GUYOT environnement – Team Europe che ha riguadagnato la testa della classifica e la posizione di barca più a sud della flotta. In una regata verso sud, questa è una cosa positiva… oppure no?

Due delle tre barche posizionate a circa 120 miglia a ovest – Team Holcim-PRB e 11th Hour Racing – hanno appena effettuato una strambata verso ovest, consolidando la posizione e preparandosi a una transizione meteo prima dell’eventuale rotta a sinistra verso Città del Capo. E non sarebbe una sorpresa se Biotherm li raggiungesse.

La prassi direbbe che questa è la mossa giusta. Ma la stessa consuetudine avrebbe fatto sì che GUYOT environnement rimanesse impantanato, mentre a questo punto il team continua a fare miglia verso l’obiettivo. La fortuna reggerà?

“Resta da vedere se la separazione dagli altri servirà a qualcosa. La forte dorsale di alta pressione ci sta costringendo tutti a scendere verso sud, forse addirittura verso sud-ovest. E questo non ci rende felici”, ha dichiarato lo skipper Robert Stanjek.

Il navigatore Sébastien Simon sta cercando una via d’uscita dalla trappola: “Il traguardo è molto lontano e quindi dobbiamo rimanere concentrati per la prossima parte della regata. Dopo l’alta pressione dobbiamo gestire tutta la bassa pressione subtropicale. Il gioco non è finito. Dobbiamo solo navigare considerando la nostra barca e la nostra strategia”.

Il tema “navigare con la propria barca” si ripropone continuamente. La flotta IMOCA non è monotipo, le barche hanno caratteristiche e punti di forza diversi. Copiare le mosse dell’avversario è una strada che può portare alla rovina.

Ecco come l’onboard reporter Amory Ross da 11th Hour Racing Team, ha descritto la situazione al termine della fase di stallo: “Nei prossimi giorni tutti coloro che si trovano a est vorranno probabilmente avvicinarsi alla nostra rotta. Se ci si spinge troppo a est verso l’alta, il vento diventa davvero. Si è sempre tentati di tagliare l’angolo, per così dire, ma raramente funziona. Quindi, anche se gli avversari sulla carta sono più vicini a Città del Capo e possono avere un vento migliore al momento, se riusciamo a resistere qui a ovest, la nostra scelta alla fine sarà migliore. In sostanza, abbiamo già fatto il lavoro duro per arrivare fin qui e ora dobbiamo sperare che si blocchino troppo vicino all’alta… o che riducano il loro vantaggio per raggiungerci. A quel punto toccherà a noi. Per ora, però, il briefing di guardia di Si Fi (il navigatore) è semplice. Attenersi al piano… Non lasciarsi distrarre dai successi a breve termine di quelli a est”.

Questo sarà di conforto per la barca più a ovest, Team Malizia. Guidato da Will Harris, il team rimane in caccia, inseguendo i leader e mantenendo una cauta vigilanza sui nuovi foil.

Con l’ETA di Città del Capo che si allontana di 48 ore, le scorte di cibo e di energia sono diventate un problema, e i team stanno già pensando a un razionamento della luce per conservare quello che c’è a bordo.

“Abbiamo lavorato sui pannelli solari, aggiungendo il 50% di superficie in più in modo che non siano all’ombra del boma, così da poterli caricare tutto il giorno con l’energia solare”, ha detto lo skipper di Team Holcim-PRB Kevin Escoffier. “Abbiamo anche un idrogeneratore che funziona con la velocità della barca e oggi siamo riusciti a fare 24 ore con queste fonti di energia”.

L’arrivo a Città del Capo è ora previsto per l’11 febbraio.

Posizioni della seconda tappa alle 1200 UTC – 3 febbraio 2023

GUYOT environnement – Team Europe, distanza al traguardo, 2663,9 miglia Team Holcim-PRB, distanza dal leader, 94,5 miglia Biotherm, distanza dal leader, 108,6 miglia 11th Hour Racing Team, distanza dal leader, 136,7 miglia Team Malizia, distanza dal leader, 220,6 miglia

Foto: Georgia Schofield | polaRYSE / Holcim – PRB