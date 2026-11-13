L’Iran attacca l’IMO per la sua difesa della sicurezza dei naviganti

L’Iran ha criticato il messaggio del Segretario Generale Arsenio Dominguez sulla situazione dei marittimi nello Stretto di Hormuz

Londra. Il Rappresentante Permanente dell’Iran – a Londra – si è lamentato che l’organizzazione ignora la situazione dei marittimi iraniani bloccati al largo dello Sri Lanka e che trascura il blocco navale statunitense sui porti e sulla navigazione iraniana.

Dominguez è molto impegnato in questi giorni di caos e distruzione per la guerra in Iran e il blocco del canale iraniano di Hormuz.

Il Segretario Generale dell’IMO, Arsenio Domínguez, recentemente, ha sollecitato misure concrete per garantire il rispetto delle normative marittime internazionali per la salvaguardia dei marittimi, ribadendo che l’IMO non ha il mandato di intervenire nella sfera geopolitica degli Stati in conflitto fra loro. (Art.12.11.2026, Il Segretario Generale sollecita misure concrete per garantire il rispetto delle normative marittime internazionali – il nautilus).



Mentre è chiaro a tutti che la missione dell’IMO è volta a risolvere le questioni tecniche e normative che riguardano la più ampia comunità marittima; disinnescare questioni che riguardano sia la navigazione che i marinai.

Riguardo alle critiche e richiami iraniani, il Segretario Generale dell’IMO ha scelto di concentrarsi su una questione in cui la sua voce può avere un impatto reale: il benessere dei marinai coinvolti nel conflitto.

Gli armatori e i gestori fanno anch’essi parte della comunità IMO, ma hanno già influenza all’interno dell’IMO attraverso i Rappresentanti Permanenti dei paesi le cui bandiere issavano le loro navi.

La preoccupazione di Dominguez per la sicurezza dei marinai nello Stretto di Hormuz, sotto attacco mortale da parte dell’Iran, parla quindi a nome di un gruppo la cui situazione è sotto-rappresentata.

Alcuni marinai potrebbero essere disposti ad accettare il rischio di intraprendere un viaggio pericoloso, in cambio di bonus, ma tutti i membri dell’equipaggio impiegati sulla rotta sono comunque esposti a pericoli che i civili non dovrebbero dover affrontare.

La rappresentazione della loro posizione da parte dell’IMO mantiene un fattore importante in gioco nelle negoziazioni a livello geopolitico.

Serve anche a ricordare alla comunità globale che le tattiche delle guardie dell’IRGC nello Stretto mettono in pericolo una comunità marittima che non si è mai iscritta per servire per scopi politici, o per fare altro che guadagnarsi da vivere onestamente.

“Per noi dell’Imo – ha ribadito Dominguez nel suo messaggio – la priorità assoluta va ai 20mila marinai e lavoratori che sono bloccati su duemila imbarcazioni nel Golfo Persico e per la cui evacuazione stiamo lavorando giorno e notte. Siamo altresì preoccupati anche per le conseguenze energetiche e alimentari nel mondo, oltre all’impatto sui prezzi. L’unico piano “fattibile” per una risoluzione duratura per la libera navigazione nello Stretto di Hormuz è quello della de-escalation”.

Abele Carruezzo

(Stretto di Hormuz; foto courtesy Google maps)