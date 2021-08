Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Crescono i traffici nel mese di luglio

Segnali positivi per il traffico commerciale dei Ports of Genoa che, con una movimentazione complessiva pari a 5.586.405 tonnellate, registra un incremento del 22,4% rispetto a luglio 2020

Con quasi 244 mila TEU movimentati nel solo mese di luglio si conferma, per il settore contenitori, la tendenza già vista nell’ultimo periodo. L’andamento dei primi 7 mesi vede una crescita del 18,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, ed un aumento del 4,2% nel confronto con i primi 7 mesi del 2019.

Per quanto riguarda il traffico convenzionale, che include il traffico rotabile e quello specializzato, nel mese di luglio sono state movimentate 1.427.523 tonnellate di merci con una crescita del 13,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Dati particolarmente interessanti arrivano poi dallo scalo di Genova dove i prodotti metallici e siderurgici, dopo il brusco calo registrato a maggio, hanno avuto una crescita mensile del 153,5% rispetto allo scorso anno. Sempre a Genova un risultato simile a quello dei prodotti metallici è stato registrato dai prodotti forestali con un incremento del 130,2% rispetto allo stesso mese del 2020.

Buoni risultati arrivano inoltre dal traffico rotabile che sembra essere tornato sui livelli pre-pandemia registrando, rispetto al 2019, dei numeri sostanzialmente in linea sia nello scalo di Genova che in quello di Savona-Vado Ligure.

Dopo un primo trimestre decisamente negativo per gli olii minerali, a partire dal mese di aprile gli scali dei Ports of Genoa hanno registrato un risultato in controtendenza confermato anche durante il mese di luglio (+44,1%). Nella stessa direzione, seppur con risultati più contenuti, anche i prodotti chimici, che hanno chiuso luglio poco oltre le 40.000 tonnellate movimentate (+1,4%), e i traffici di olii e rinfuse liquide alimentari che registrano un incremento del 7,5% chiudendo il mese a quasi 38.000 tonnellate movimentate.

Positiva inoltre la performance del settore industriale che registra una crescita del 86,4% rispetto a luglio 2020.

Il comparto dei passeggeri infine registra 458.941 passeggeri, mostrando una crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 57,8%, indice di una graduale ripresa del settore, sebbene sia ancora ben lontano dai volumi degli anni pre-Covid-19.

Il traffico da funzione crocieristica ha registrato una movimentazione di oltre 66.000 passeggeri durante il mese di luglio. Un risultato sicuramente confortante rispetto allo scorso anno, in cui il mercato crocieristico era bloccato dalle restrizioni in atto per combattere la pandemia, ma ancora lontano dai 185.000 passeggeri registrati nel luglio del 2019.

Il traffico passeggeri da funzione traghetto ha registrato invece un deciso incremento rispetto al mese di luglio del 2020 (+35,1%) chiudendo il mese con 392.685 passeggeri trasportati.

In termini di risultato progressivo i primi sette mesi del 2021 si chiudono con un volume complessivo di 745.642 passeggeri trasportati su navi traghetto, pari al 40,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 ed a un calo del 38,0% se confrontato col 2019.

Report Analisi Traffici 7/2021

Dati di traffico Ports of Genoa – Luglio 2021



Dati di traffico Porti di Savona e Vado Ligure – Luglio 2021



Dati di traffico Porti di Genova e Pra’ – Luglio 2021