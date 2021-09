La prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell’unità di trasporto intermodale (UTI): il CTU Code

La presentazione ufficiale, il 4 ottobre, inaugurerà la Genoa Shipping Week

Genova-Il Cargo Integrity Group (CIG), di cui fanno parte le cinque organizzazioni internazionali Container Owners Association (COA), Global Shippers Forum, ICHCA International, TT Club e World Shipping Council (WSC), ha reso disponibile la versione italiana della guida rapida del CTU Code, l’insieme di norme pratiche d’uso globali per la caricazione, movimentazione e il bloccaggio delle merci spedite via mare e via terra. Continuando la sua missione di incoraggiare l’uso e l’aderenza alla guida generata dall’IMO, dall’ILO e dall’UNECE e pubblicata nel Codice di Pratica per l’Imballaggio delle Unità di Trasporto Merci (UTI), il CIG ha aggiunto l’italiano alle sei lingue ufficiali dell’IMO – arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo.

La pubblicazione, sia della guida, sia della relativa lista di controllo per l’imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al sostegno del Bureau International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co). Grazie a questo lavoro di traduzione, l’Italia entra nel novero delle poche nazioni meritevoli di avere una guida tecnica in lingua originale sulla sicurezza della caricazione e subito a disposizione degli operatori QUI .

Siamo lieti di aver contribuito alla pubblicazione in italiano di questo importante strumento – sottolinea Giordano Bruno Guerrini, segretario generale C.I.S.Co. La promozione della sicurezza all’interno della filiera del trasporto è fondamentale per la nostra associazione. Con l’affermarsi dell’intermodalità è un tema in continuo aggiornamento che necessita di un modello unico di riferimento e di una condivisione delle buone pratiche attraverso momenti formativi e di divulgazione.



La presentazione ufficiale, evento d’apertura della Genoa Shipping Week (4-8 ottobre 2021), sarà infatti affidata al convegno La prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell’unità di trasporto intermodale (UTI): il CTU Code organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC, sponsorizzato da Siat S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l. e special event del programma “Il miglio mancante” a cura di Promos Italia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



Il 4 ottobre 2021, a partire dalle 9.30 in live streaming, si alterneranno interventi istituzionali, tra cui si segnalano il WSC- World Shipping Council, il TTClub di Londra e UNECE, e tecnici per parlare di sicurezza della caricazione e per promuovere una standardizzazione diffusa tra tutti i soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto internazionale.