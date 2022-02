Fuoco a bordo sul traghetto di linea Italia-Grecia. 237 passeggeri evacuati

Un incendio è scoppiato questa notte sul traghetto Euroferry Olympia a largo delle coste greche. Evacuati 237 passeggeri e 50 membri dell’equipaggio. Il traghetto della compagnia Grimaldi, che collega la città di Igoumenitsa a Brindisi, si trovava a largo della costa nord dell’Isola di Corfù al momento dell’incidente. A lanciare l’allarme è stato il capitano che ha immediatamente chiamato i soccorsi e ha chiesto a tutti i passeggeri di lasciare la nave.

Sul posto sono intervenuti tre rimorchiatori e tre motovedette della guardia costiera per le operazioni di salvataggio, secondo le autorità portuali greche. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Si indaga in queste ore sull’accaduto. Al momento nessuna vittima è stata ancora registrata dall’Unità di crisi della compagnia di navigazione.

Elide Lomartire