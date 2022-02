Fuoco a bordo sul traghetto Euroferry Olympia

Ore 08.33, la nave ro-ro ‘Euroferry Olympia’ si trova nella posizione evidenziata da Marine Traffic, non in navigazione, ma scarroccia con rotta variabile 351° a causa del vento da sud e da sw che la spinge verso acque albanesi. Questa notte sul traghetto Euroferry Olympia a largo, a circa 9 miglia dalla costa nord dell’Isola di Corfù, in piena area SAR (ricerca e soccorso) greca, è stato interessato da un violento incendio che ha costretto da subito l’evacuazione dei 237 passeggeri e dei 50 membri dell’equipaggio, su ordine del Comandante che ha richiesto subito soccorso. Alle 07.00 di questa mattina circa la nave è stata completamente evacuata con i mezzi di bordo e non risultano feriti. Euroferry Olympia batte bandiera italiana della Grimaldi Lines che collega la città di Igoumenitsa in Grecia e che era diretta su Brindisi.

L’Autorità Marittima ellenica ha disposto l’avvio di tre rimorchiatori e delle motovedette della Guardia Costiera per le operazioni di soccorso. L’incendio sull’Euroferry Olympia, dalle prime notizie della Guardia Costiera ellenica, pare che sarebbe scoppiato in una delle stive della nave che trasportava prevalentemente tir e i loro autisti. L’equipaggio ha inizialmente tentato di spegnere l’incendio con le dotazioni di bordo ma, vista l’impossibilità di riuscirci, il Comandante ha dato ordine di abbandonare la nave.