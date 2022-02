Nota dell’Unità di crisi del Gruppo Grimaldi sull’incidente avvenuto a circa 10 miglia a nord dell’isola di Corfù

“Alle ore 04:12 (ora locale) il Comandante della nave ha contattato il quartier generale del Gruppo informando che l’incendio si sarebbe manifestato al garage n° 3. L’equipaggio della nave è subito intervenuto per domare l’incendio con i mezzi di bordo mentre il Comandante ed il personale del Gruppo, attraverso l’“emergency response team”, hanno prontamente notificato l’accaduto alle competenti autorità nazionali e greche, e preso tutte le misure necessarie onde gestire nel migliore dei modi l’incidente.

Per la sicurezza dei presenti a bordo, il Comandante ha deciso l’abbandono della nave. Dalle prime informazioni, le persone evacuate sono state tratte in salvo da una unità della Guardia di Finanza italiana ed una della Guardia Costiera Greca che si trovavano in zona. Dette unità si stanno dirigendo verso il porto di Corfù dove il Gruppo sta organizzando l’assistenza degli evacuati in loco. A bordo della nave vi erano 239 passeggeri, di varie nazionalità, e 51 membri dell’equipaggio (italiani e greci). Inoltre, la nave trasporta 153 mezzi commerciali (tra camion e semirimorchi), nonché 32 veicoli al seguito dei passeggeri.

Non risultano sversamenti di combustibile a mare né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave. Sono stati ingaggiati rimorchiatori che si stanno dirigendo verso la Euroferry Olympia per dare pronto supporto e gestire l’emergenza. La nave Euroferry Olympia battente bandiera italiana (anno di costruzione 1995), operata sul collegamento giornaliero Brindisi-Igoumenitsa dalla Grimaldi Euromed S.p.A. (società del Gruppo Grimaldi), era salpata dal porto di Igoumenitsa alle ore 01:20 (ora locale) di oggi ed era prevista arrivare a Brindisi questa mattina alle ore 09:00. Il vertice del Gruppo Grimaldi esprime il proprio rammarico per l’incidente e darà piena collaborazione alle autorità competenti, per fare luce sull’accaduto”.