Il comandante Leo Morolla è il nuovo Presidente di Fedepiloti

Il comandante Leo Morolla, Capo Pilota della Corporazione piloti del porto di Brindisi, è il nuovo Presidente della Federazione Italiana Piloti dei Porti per i prossimi quattro anni. Morolla, originario di Molfetta (BA), pilota effettivo dal 1993 e Capo Pilota della Corporazione Piloti di Brindisi dal 2006 al 2010 e dal 2013 ad oggi, è stato eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio Direttivo di Fedepiloti costituito ieri, 12 aprile 2022, durante la 75ª Assemblea Nazionale di Fedepiloti.

Morolla è il primo Presidente di Fedepiloti appartenente alla Corporazione piloti di Brindisi. Per il ruolo di vice presidenza è stato nominato il com.te Roberto Bunicci, Capo pilota della Corporazione dei Piloti di Ravenna che resterà anche lui, insieme al Consiglio Direttivo, in carica sino al 2026 . A completare il quadro di comando ci sarà ancora il com.te Giacomo Scarpati che prosegue il suo mandato come Direttore di Fedepiloti. Il nuovo Presidente è atteso subito da importanti sfide per completare quel processo di rinnovamento che interessa tutta la categoria.

Queste le sue prime parole ufficiali: “Ringrazio tutta la categoria dei Piloti e il Consiglio Direttivo per la fiducia riposta in me onorandomi di questo prestigioso incarico. Sono felice di poter ricoprire il ruolo di Presidente per i prossimi quattro anni dando così continuità e valore al lavoro del Consiglio Direttivo”.