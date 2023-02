Arcese e Aquafil premiate a Riva del Garda: vincono le aziende sostenibili del Trentino

Le eccellenze del territorio “Ambasciatore per l’Ambiente – Forever Zero CO2”

Riva del Garda– Si è svolta ieri sera nella splendida cornice l’Hotel Liberty di Riva del Garda la premiazione degli award trentini “Ambasciatore per l’Ambiente – Forever Zero CO2”, promossi da Forever Bambù, azienda italiana leader nella piantumazione del bambù gigante in Italia, che con il suo servizio “Forever Zero CO2” offre la soluzione più semplice, italiana e certificata per ridurre la carbon footprint delle aziende.

Il premio Ambasciatore per l’ambiente è stato consegnato ex aequo ad Aurora Arcese, di Gruppo Arcese Trasporti, leader per il trasporto su strada e intermodale, spedizioni internazionali marittime, aeree e di logistica integrata e a Maria Giovanna Sandrini di Gruppo Aquafil, azienda leader nel nylon e punto di riferimento in termini di qualità e innovazione di prodotto sia in Italia che nel mondo.

Il doppio riconoscimento, assegnato dalla giuria dopo una attenta valutazione sugli impegni presi e sui risultati in termini di carbon sink, è stato consegnato alle due azienda da Emanuele Rissone, CEO di Forever Bambù e dal Cavalier Giulio Barbieri, ferrarese e proprietario dell’omonima azienda conosciuta in tutto il mondo, presidente per anni di Pallavolo Ferrara, che ha fatto della responsabilità sociale d’impresa la chiave del successo della sua impresa.

Tra le eccellenze trentine, Arcese è azienda leader per il settore logistica, sia in Italia che negli USA. È il partner preferito per i trasporti dalla maggior parte delle aziende del Trentino, in primis Cartiere del Garda: un settore, quello dei trasporti, che più di altri si pone il tema della sostenibilità con evidenti difficoltà, considerando l’impatto dei trasporti su terra – necessari e non sostituibili – e per i quali la compensazione diventa l’unica possibilità di intervento concreto. E Arcese si è schierata nella responsabilità sociale di impresa inserendo tra i suoi obiettivi la riduzione dell’impatto ambientale.

Non meno interessante è l’impegno di Aquafil, azienda leader anche per la sostenibilità a livello mondiale con il suo prodotto Econyl, rigenerabile all’infinito riconosciuto come la fibra tessile più ecologica e performante al mondo.

“Combattere il cambiamento climatico è la prima spinta di un impegno richiesto principalmente alle aziende: perché il profitto deve essere un mezzo e non un fine” commenta Cavalier Giulio Barbieri. Continua Emanuele Rissone, CEO di Forever Bambù: “Siamo davvero orgogliosi di premiare risultati così eccellenti e diversi da parte di Arcese e di Aquafil. Rendere pubbliche le storie di sempre nuove aziende spinte da questa benefica energia positiva e premiare le realtà più illuminate è per noi una fonte di gioia e un rafforzamento, ogni giorno, della fiducia per la strada che abbiamo intrapreso ormai 8 anni fa”.

Il riconoscimento di Forever Bambù premia coloro che hanno fatto della sostenibilità il driver strategico imprescindibile per il successo della propria impresa, passando da una fase di consapevolezza ad una concreta operatività del cambiamento, sviluppando in parallelo nuove opportunità di business, crescita economica e sociale.

Forever Bambù Società Agricola – Società Benefit è dal 2014 la prima iniziativa 100% made in Italy che coniuga una filiera strutturata per la produzione di bioplastica e la compensazione della carbon footprint con l’attenzione al Pianeta e ai territori attraverso la coltivazione del Bambù Gigante ed è l’unica azienda europea del settore ad essere certificata per la produzione biologica e simbiotica. Forever Bambù è diventata dal 2021 Società Benefit, riunendo 29 società agricole di cui 7 start up innovative, per un totale di 250 ettari, con la partecipazione di oltre 1600 soci provenienti da tutta Europa. Dopo anni di campagne di crowdfunding di successo e oltre 30 milioni di euro di capitale sociale versato, Forever Bambù ha oggi intenzione di intraprendere la strada per la quotazione in Borsa, la prima società di gestione di foreste a scopo industriale a valutare questa strategia di crescita.

Per saperne di più: www.foreverbambu.com e www.foreverzeroco2.it