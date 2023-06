Norwegian Cruise Line Holdings pubblica la relazione annuale ESG che dettaglia i progressi nelle iniziative di sostenibilità

Milano– Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH) (la “Compagnia”), un’azienda leader mondiale nel campo crocieristico che gestisce Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, ha pubblicato il resoconto ambientale 2022, Social and Governance (ESG) report e Sustainability Accounting Standards Board (SASB) index come parte del proprio programma di sostenibilità globale, Sail & Sustain. La relazione evidenzia i progressi della strategia e degli obiettivi ESG di NCLH, compreso l’impegno sui cinque pilastri di Sail & Sustain: riduzione dell’impatto ambientale, navigazione sicura, rafforzamento delle comunità, responsabilizzazione delle persone e operatività con integrità e responsabilità.

“Riteniamo che le aziende debbano agire per aiutare ad affrontare le sfide globali, tra cui il cambiamento climatico e la sostenibilità, e in Norwegian Cruise Line Holdings ci impegniamo a fare la nostra parte operando in modo socialmente responsabile, rispettoso dell’ambiente e con un impatto positivo sulla società”, ha affermato Harry Sommer, President e Chief Executive Officer-elect di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Il nostro programma Sail & Sustain è la chiave per far progredire la nostra attività: va di pari passo con la fornitura di valore a lungo termine per l’azienda e i suoi stakeholder.”

Il report ESG 2022 e ulteriori informazioni sul programma di sostenibilità globale di NCLH, Sail & Sustain, sono disponibili all’indirizzo http://www.nclhltd.com/sustainability

“Nell’ultimo anno abbiamo continuato a fare grandi progressi con nuovi obiettivi e iniziative legate al programma Sail & Sustain, aiutiando a tracciare un percorso verso un futuro più sostenibile”, vice president of ESG, Investor Relations, and Corporate Communications of Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Il rapporto di quest’anno evidenzia non solo questi progressi, ma anche il nostro impegno ad aumentare e rafforzare ogni anno le informative per fornire trasparenza critica ai nostri stakeholder”.

John ha continuato: “Che sia attraverso il nostro piano per perseguire le emissioni zero entro il 2050 o i nostri sforzi per supportare le comunità in cui viviamo o che visitiamo in tutto il mondo, siamo pronti a trovare soluzioni innovative per Sail & Sustain”.

Tra le numerose iniziative ESG trattate nel rapporto, i punti salienti dello scorso anno includono:

Riduzione dell’impatto ambientale

-Un’ambiziosa strategia di azione a favore del clima e obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra (“GHG”): NCLH ha recentemente annunciato una rinnovata strategia di azione a favore del clima focalizzata su efficienza, innovazione e collaborazione, insieme ad ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni a breve e breve termine che supportano il perseguimento delle emissioni zero entro il 2050. La Società punta ora a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (“GHG”) del 10% entro il 2026 e del 25% entro il 2030, rispetto a uno standard del 2019 con emissioni misurate su base giornaliera di capacità[1].

-in arrivo nuove navi pronte per il metanolo: le ultime due navi della Classe Prima, che dovrebbero essere consegnate nel 2027 e nel 2028, sono state modificate per consentire l’uso del metanolo verde come fonte di carburante alternativa in futuro. Sebbene saranno necessarie ulteriori modifiche per consentire completamente l’uso del metanolo oltre al tradizionale carburante marino su queste navi, ciò rafforza l’impegno dell’NCLH a favore della decarbonizzazione.

-Focus sulla gestione dell’acqua: NCLH continua a migliorare i tassi di produzione dell’acqua concentrandosi al contempo sugli sforzi per ridurne il consumo. In tutta la flotta, il 90% dell’acqua dolce utilizzata nel 2022 è stata prodotta a bordo.

-Test sui carburanti biodiesel: piccole quantità testate con successo della miscela di biodiesel B30, che è composta per il 70% da gasolio marino e per il 30% da biodiesel, su quattro navi fino ad oggi. Entro la fine del 2023, NCLH prevede che oltre il 20% della propria flotta avrà testato e utilizzato miscele di biodiesel.

-Investire sull’energia da terra: NCLH dispone attualmente di 12 navi dotate di capacità di alimentazione da terra che consente loro di connettersi alle reti elettriche sulla terraferma per fornire gran parte dell’energia necessaria mentre sono ormeggiate, quando possibile. La Società continua a investire nell’espansione di questa tecnologia e prevede di avere circa il 60% della flotta abilitata per l’energia da terra entro la fine del 2023 e circa il 70% entro la fine del 2025.

Sicurezza a bordo

-Solido programma di salute pubblica per proteggere gli ospiti, l’equipaggio e le comunità che visitiamo: NCLH gestisce un programma completo di salute pubblica e sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie di tutto il mondo per implementare e migliorare continuamente politiche e procedure che soddisfano e, in molti casi, superano le normative. I membri dell’equipaggio sono, inoltre, altamente qualificati nel piano di prevenzione e risposta alle epidemie della Società, progettato per mitigare e aiutare a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.

-Formazione e istruzione continua sulla salute pubblica: in collaborazione con rappresentanti di varie agenzie governative e fornitori, NCLH continua a promuovere la formazione sulla salute pubblica attraverso sessioni online a cadenza mensile e vertici annuali in presenza.

-Sforzi prioritari per la sicurezza e la protezione: massima importanza attribuita alla sicurezza e alla protezione in mare con audit condotti regolarmente da terze parti per verificare la conformità. Ogni nave ha anche un responsabile della sicurezza, con esperienza compresa tra 10 e 15 anni in vari ruoli in mare, e gli equipaggi delle navi partecipano a regolari corsi di sicurezza, esercitazioni ed esercitazioni a bordo e a terra.

Empowering People

-Maggiori benefici per i dipendenti dimostrano l’impegno nei confronti dei membri del team: NCLH ha ampliato la propria gamma di vantaggi per i dipendenti aggiungendo nuovi benefit per l’assistenza familiare con congedi di maternità, paternità e adozione interamente retribuiti, nonché assistenza per la pianificazione familiare per i membri del team a terra assunti a tempo pieno negli Stati Uniti.

-Promuoviamo una forza lavoro inclusiva in cui i diversi background sono rappresentati e responsabilizzati: il 61% dei membri lo staff a terra di NCLH a livello globale è di sesso femminile, compreso il 47% dei manager e oltre. Inoltre, il 67% dei membri della forza lavoro di terra degli Stati Uniti, era costituito da minoranze sottorappresentate, compreso il 54% dei dirigenti e oltre. Nel 2023, la Società ha anche nominato tre nuovi presidenti alla guida dei suoi marchi, tutti e tre candidati interni ed etnicamente o di genere diversi, inclusa la nomina del primo presidente del marchio donna di NCLH, Andrea DeMarco, alla guida di Regent Seven Seas Cruises.

-Opportunità di formazione e sviluppo a tutta la forza lavoro: i membri del team NCLH hanno registrato più di 800.000 ore di formazione e sviluppo in vari ruoli e responsabilità, consolidando la filosofia aziendale per potenziare i migliori talenti e promuovere un solido percorso di carriera.

Rafforzare le comunità

-Continuativo impegno aziendale per contributi filantropici: NCLH ha contribuito con oltre 2 milioni di dollari in donazioni in denaro e in natura a organizzazioni non profit in tutto il mondo, compresi oltre $ 300.000 donati per aiutare in caso di calamità e crisi, e l’impegno nel recupero dell’uragano Ian nel sud-ovest della Florida.

-Onorare il legame tra viaggio e istruzione: ogni anno, il programma Giving Joy di Norwegian Cruise Line riconosce i migliori educatori per il loro costante impegno nell’ispirare gli studenti ogni giorno. Nel 2022, il programma Giving Joy ha assegnato a 100 insegnanti in tutto il Nord America una crociera gratuita di una settimana per due persone, pari a un valore complessivo di oltre $ 750.000, insieme a migliaia di dollari di contributi di NCL e dei suoi partner alle scuole dei primi tre vincitori.

-Compensazione delle emissioni e sostegno alle comunità attraverso compensazioni di carbonio: NCLH ha acquistato fino ad oggi 1,6 milioni di compensazioni di carbonio contribuendo a 14 progetti a livello globale, in Corea del Sud, Brasile e Turchia. Le compensazioni acquistate non solo supportano il percorso di decarbonizzazione dell’azienda, ma investono anche in fonti energetiche più pulite e nella creazione di posti di lavoro locali in queste comunità.

Operare con integrità e responsabilità

-Metrica ESG legata alla retribuzione: il Comitato per la remunerazione del Consiglio di amministrazione ha approvato l’inclusione di una metrica ESG per la prima volta come parte dell’incentivo a breve termine 2022 (“STI”) e ancora una volta ha approvato l’inclusione di una metrica ESG nel 2023. Questa metrica è legata ai progressi compiuti sugli obiettivi di riduzione dei gas serra di NCLH e crea una maggiore responsabilità in tutta l’azienda per accelerare i progressi sugli obiettivi ESG.

-Promuovere una cultura di condotta etica: NCLH sottolinea continuamente l’importanza delle pratiche commerciali etiche e invita tutti i membri del team a tenere un Codice di condotta aziendale etica, da rivedere e certificare su base annuale.

-Impegno a mantenere un consiglio forte con esperienze e background diversi: NCLH ha dato il benvenuto a un nuovo membro del consiglio nel 2022, Zillah Byng-Thorne. Zillah porta nel consiglio di amministrazione la sua vasta esperienza nel settore della tecnologia, dei media digitali e dell’e-commerce. Attualmente, il consiglio è diversificato per circa il 50%, di cui il 37,5% di donne e il 12,5% di minoranze sottorappresentate, con un mandato medio di 6,6 anni.

[1] Gli obiettivi riguardano le emissioni generate da flotta, isole e strutture della Società (Sezione 1 e 2) nonché le attività a monte relative al carburante e all’energia, comprese le emissioni dal pozzo al serbatoio (parte della Sezione 3).