LA MERCE AL CENTRO: POLITICHE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il valore del sistema logistico nazionale

Mercoledì 27 settembre 2023 si terrà a Roma l’Assemblea Pubblica di Fedespedi,

la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali che associa oltre 2.100 aziende del settore freight forwarding.

Apertura lavori del professore John Manners-Bell, esperto internazionale di logistica.

Tra i relatori previsti professionisti del settore, rappresentanti istituzionali e di categoria.

Milano – Mercoledì 27 settembre si svolgerà a Roma l’assemblea Pubblica di FEDESPEDI, la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali che associa oltre 2.100 aziende del settore freight forwarding. L’appuntamento di quest’anno avrà come titolo “La merce al centro: politiche e prospettive di sviluppo del commercio internazionale” e sarà aperto dal professore John Manners-Bell, esperto di logistica, voce autorevole di riferimento per la stampa economica internazionale. Manners-Bell prenderà in esame i fattori economici e geopolitici che stanno determinando lo scenario attuale e lo sviluppo futuro dei commerci internazionali, a partire dalle tesi raccolte nel suo ultimo libro uscito a maggio The Death of Globalization. Seguiranno due tavole rotonde in cui sono stati invitati a confrontarsi professionisti del settore, rappresentanti istituzionali e di categoria.

Nel 2022 l’export italiano ha segnato il record di 605,5 miliardi – con un incremento del 21,8% sul 2021 e del 33% sul 2019 – e nei primi tre mesi del 2023 è cresciuto ulteriormente, registrando un aumento del 9% sullo stesso periodo dell’anno precedente1. Proprio a supporto di questa crescita, un contributo rilevante è offerto dalla funzione delle imprese di spedizioni e l’Assemblea rappresenta un’occasione strategica per analizzare lo stato dell’arte del settore, tracciarne gli sviluppi futuri e delineare le politiche più efficaci per supportare il commercio internazionale e sostenere il Made in Italy.

“Mettere la merce al centro”, tema di quest’anno, significa ragionare sulle prospettive della logistica mettendo in primo piano le esigenze primarie connesse alla movimentazione delle merci: regole semplificate per l’agevolazione del commercio, innovazione dei sistemi, formazione di personale dedicato. Attraverso questo filo conduttore tematico, l’edizione 2023 punterà a definire possibili soluzioni per incrementare la crescita italiana dell’export e dell’import nel corso dei prossimi anni mettendo a fattor comune esperienze, analisi e studi di policy maker, accademici, professionisti che operano nel commercio di prodotti italiani e dei principali rappresentanti degli organismi rappresentativi dei settori logistica e trasporti.

L’Assemblea Pubblica di Fedespedi, in programma mercoledì 27 settembre, si svolgerà a Roma dalle 9.30 alle 13.00 presso la Camera di Commercio in piazza di Pietra, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano.