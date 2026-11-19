Limassol. La Cyprus Shipping Chamber (CSC) ha dato l’annuncio del primo Global Shipping Minds Summit, che si terrà il 27 novembre 2026 al Parklane Resort di Limassol, Cipro.

Il Summit riunirà leader di settore di alto livello e accademici di spicco per discutere sulle principali forze che stanno plasmando il trasporto marittimo globale.

Il programma si concentrerà su due temi principali: “Geopolitica e futuro della navigazione globale” e “Sicurezza energetica e transizione del carburante marittimo”, esplorandone le implicazioni per il settore e le sfide e opportunità che ci attendono.

Sullo sfondo di crescente incertezza geopolitica e di cambiamenti nelle dinamiche commerciali e energetiche globali, il Summit mira a favorire il dialogo strategico e lo scambio di approfondimenti sulle priorità e sulla direzione futura del settore.

“Il Global Shipping Minds Summit è una nuova iniziativa della Camera di Navigazione di Cipro per rafforzare il dialogo internazionale sulle principali sfide che il nostro settore deve affrontare. Il nostro obiettivo è garantire che la voce del trasporto marittimo sia ascoltata nella definizione delle politiche e delle soluzioni per un futuro sostenibile, rafforzando al contempo la posizione di Cipro come centro di navigazione internazionale leader”, ha dichiarato Andreas Neophytou, Presidente della Cyprus Shipping Chamber.

Fra i tanti autorevoli relatori su argomenti dello shipping internazionale e sulla transizione del settore dei carburanti nel settore marittimo, il vertice vedrà la presenza di Arsenio Dominguez, Segretario Generale dell’IMO con un messaggio video.

Il programma presenterà anche un’intervista online in diretta con il Søren Toft, A.D. di MSC, offrendo preziose prospettive dal punto di vista di una delle più grandi compagnie di navigazione al mondo.

Abele Carruezzo, Fonte CSC