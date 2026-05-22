L’IMO approva Codice di Sicurezza non obbligatorio per le navi autonome

Importante per regolamentare le tecnologie emergenti e mantenere la sicurezza, consentendo al contempo l’innovazione. Entrerà in vigore il prossimo primo luglio – non obbligatorio – e applicato per almeno due anni

Londra. L’IMO, dopo anni di dibattito e di lavoro per mettere a punto gli aspetti tecnici riguardo la navigazione senza pilota, procede verso una regolamentazione completa.

All’ultima riunione dell’111th session del Maritime Safety Committee (dal 13-22 maggio 2026), presieduto dall’ellenico Capt. Theofilos Mozas, i delegati hanno approvato un testo finale per il Codice MASS (Maritime Autonomous Surface Ships).

Il Codice MASS (non obbligatorio) delle Navi Marittime di Superficie Autonome codifica un insieme di standard di sicurezza per le imbarcazioni senza equipaggio nel commercio internazionale.

Sebbene il codice sia solo una linea guida per ora, si prevede l’obbligatorietà già dal 2028 e offre un’idea di come potrebbero essere i requisiti per la navigazione senza equipaggio.

Il Codice MASS mira a rispondere alle funzioni necessarie per operazioni sicure, protette e ambientalmente sostenibili delle MASS, nella misura in cui non siano adeguatamente o pienamente affrontate in altri strumenti applicati dell’IMO, garantendo al contempo che i livelli di sicurezza richiesti vengano mantenuti nell’implementazione di operazioni telecontrollate o autonome di funzioni chiave.

Il Codice MASS è inteso come integrazione ad altri strumenti IMO, inclusa la SOLAS, e fornisce un quadro normativo per operazioni di navi controllate a distanza e autonome. Il testo include i capitoli riguardo ai rilievi e certificati; processo di approvazione; valutazione del rischio; contesto operativo; progettazione di sistemi; principi software; gestione delle operazioni sicure; gestione degli allarmi; il personale di lavoro, l’addestramento e la guardia; sicurezza della navigazione; connettività; operazioni remote; struttura, suddivisione, stabilità e integrità stagna; protezione antincendio, rilevamento e estinzione incendi; misure speciali per migliorare la sicurezza marittima; ricerca e soccorso; trasporto merci; ancora, traino e ormeggio; macchinari ed impianti elettrici.

Attualmente, le regole sono in gran parte basate su obiettivi, senza la specificità prescrittiva di un regolamento SOLAS sulla progettazione di scialuppe di salvataggio o di un’installazione VDR.

La “navigazione sicura” è la prima caratteristica per valutare la navigazione autonoma; per questo il Codice MASS incorpora le regole per evitare gli abbordi in mare – COLREG – al fine di evitare le collisioni con tutti i requisiti di riconoscimento di una nave (suoni, luci, fanali e classificazione e tipologia di navi). Ad integrazione di tali requisiti il Codice MASS istituisce un requisito per queste navi che deve “monitorare continuamente tutte le informazioni necessarie per una navigazione sicura”; standard più specifici – come la capacità di valutare suoni udibili e chiamate VHF, che la maggior parte dei sistemi di navigazione autonoma attualmente non può eseguire – non fanno ancora parte del codice.

Alcuni di questi requisiti standard saranno difficili da eseguire e mantenere in condimeteomarine avverse ed il riferimento alla gestione dell’emergenze; tecnicamente ancora le navi autonome presentano delle difficoltà e con i piani- safety da renderli operativi senza equipaggio.

Abele Carruezzo