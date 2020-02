UNA TASK FORCE DI PROFESSIONISTI DEL MARE PER LA BLU ECONOMY

Nasce a Venezia con lo scambio dei crest tra i due presidenti un nuovo importante agreement culturale a sostegno del cluster marittimo lagunare e nazionale. Massimo Bernardo presidente dell’International Propeller Club Port of Venice e Lorenzo Boscolo presidente dell’Associazione Capitani hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione in occasione dell’elezione del nuovo consiglio dell’ACNL che ha visto eletti oltre al presidente Lorenzo Boscolo, il v.pres.

Delegato del Collegio dei Capitani Agostino Benvegnù, Stefano Boscolo Forcola referente per il settore Macchina, Cristian Varisco referente settore Pesca, Andrea Pomo referente per il settore Capobarca e titoli minori, Marco Zennaro, referente gestione ufficio e Archiviazione della delegazione e dell’ACNL, Roberto Spolaor Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Istituto Cini/Venier, Gianpiero Zucchetta riconfermato come Comandante/tecnico segnalato dal Collegio per la Commissione sinistri della Direzione Marittima di Venezia, Marietto Camuffo referente Assicurazioni Laguna e Pugno Claudio organizzazione presenze ufficio.

Un accordo importante tra le due associazioni che rappresenta un altro passo in avanti nella realizzazione di quel network culturale già avviato dal Propeller Club Port of Venice con Atena e l’Università di Trieste al l quale partecipa oggi a pieno titolo ACNL già presente col suo v.presidente Agostino Benvegnù all’importante meeting dal tema IBRIDO: IL FUTURO DEL TRASPORTO che tratterà il tema delle navi alimentate a LNG – aspetti economici e funzionali organizzato dal Propeller per il 3 marzo ma rinviato a data da destinarsi causa Corona Virus.

“Con questo accordo- spiega il presidente del Propeller Massimo Bernardo- oltre che ad assicurare maggiore visibilità alle due associazioni appare evidente come lo scambio culturale tra esperti del cluster possa portare a maggiori opportunità per quanti operano ed opereranno nel comparto”.” Sono convinto che da questa importante collaborazione- aggiunge da parte sua il presidente di ACNL Lorenzo Boscolo- potranno scaturire nuove opportunità non solo per il mondo del lavoro ma anche dell’istruzione visto l’interesse che da subito ha dimostrato l’Istituto Cini/Venier partecipando con ben due classi di studenti del quarto e quinto anno per ufficiali di coperta al convegno su Securety: Garanzie , limiti e costi organizzato qualche settimana fa dal Propeller veneziano “.

Massimo Bernardo

