L’AdSP Mar Ionio ha affidato la redazione del DPSS – Documento di Programmazione Strategica di Sistema alla società TPS Pro srl

Durante la conferenza stampa svoltasi oggi, 14 dicembre 2023, alle ore 10:00 presso la sede dell’AdSP sono intervenuti il Segretario Generale Dr. Roberto Settembrini, l’Ing. Vincenzo Elia dell’AdSP e il Pianificatore Matteo Scamporrino della società TPS Pro, che hanno presentato il Documento, l’iter procedurale e la roadmap delle attività.



Il DPSS è uno strumento di nuova generazione per la pianificazione strategica del porto a lungo termine. Il tema al centro del documento è il rapporto tra due anime del territorio raccontate spesso in contrapposizione: porto e città. Con l’avvio del DPSS del Porto di Taranto si vuole da un lato restituire il lavoro di analisi svolto nei mesi precedenti e dall’altro condividere il processo di individuazione delle azioni che interesseranno il cluster portuale di Taranto nei prossimi anni.

I temi trattati nel documento spaziano su tutti gli ambiti delle attività portuali, con un accento su due aspetti: operatività e sostenibilità, che non possono più essere considerate separatamente nel contesto di sviluppo portuale.

Le strategie riguarderanno sia l’area vasta, come i collegamenti infrastrutturali tra porto e territorio, la ZES e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, ma soprattutto delle aree di interazione città-porto, come il waterfront, la banchina Ex Stazione Torpediniere e la realizzazione dell’Eco Industrial Park. Un’attenzione particolare è rivolta alla diversificazione dei traffici e alle crociere, settore in espansione del porto di Taranto.



Sono già partiti incontri di pianificazione partecipata con gli stakeholder del porto di Taranto, per inserire da subito il contributo fondamentale di chi il porto lo vive e lo attraversa. Inoltre, sono stati aperti tavoli di confronto con il Comune di Taranto e la Regione Puglia per affiancare la co-pianificazione delle aree di interazione e di influenza alla redazione del Documento, in una volontà di costruzione partecipata per

Gli output del percorso di costruzione del documento strategico saranno presenti su una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell’AdSP MI in continuo aggiornamento, al link: https://port.taranto.it/index.php/it/documento-di-programmazione-strategica-di-sistema.

Durante la conferenza stampa è stato altresì illustrato il logo che caratterizzerà anche a livello visivo il percorso di sostenibilità del DPSS che risponde al claim the sustainable shift.

La vision scelta per il DPSS del Porto di Taranto è:

“Reimmaginare il sistema portuale come centrale nel mediterraneo e nello scenario internazionale”

La mission scelta per il DPSS del Porto di Taranto è:

“Rendere attrattivo il sistema per le parti interessate internazionali, valorizzando la transizione ecologica in atto e promuovendo la storia del territorio”