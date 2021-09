Al via la II edizione del Fair play Festival dal 21 al 26 settembre a Cernusco sul Naviglio, Città Europea dello Sport 2021

Tra gli ospiti le campionesse olimpiche di canottaggio

Valentina Rodini e Federica Cesarini, la nuotatrice paralimpica Giulia Terzi

(4 medaglie a Tokyo), l’uomo-simbolo della pallavolo italiana

Andrea Zorzi e la carismatica coppia Genta-Pardo.

Dal 21 al 26 settembre Cernusco sul Naviglio, Città Europea dello Sport presenta la seconda edizione del Fair play Festival: una nuova settimana di eventi, dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, per celebrare e insegnare a grandi e piccini l’importanza del rispetto per gli avversari, dei comportamenti leali e della sana competizione, perché siano a tutti gli effetti l’essenza del comportamento sportivo, al di là di ogni ritorno economico.

Sarà un programma unico nel suo genere caratterizzato dal racconto e la celebrazione di piccole e grandi storie di sport come filo conduttore, attraverso incontri e aperitivi con atleti simbolo del proprio sport, vincitori di medaglie olimpiche del presente e del passato, appuntamenti con autori e giornalisti e proiezioni cinematografiche.

Al centro del Festival tantissimi episodi di ‘fair play’ e storie di passione e forza di volontà, nelle più diverse discipline sportive: dai momenti che coinvolgono gli sportivi più celebri a quelli avvenuti sui campi di provincia, per testimoniare la bellezza dello sport e l’importanza del rispetto degli avversari e delle regole, nella vittoria così come nella sconfitta.

Tra i grandi volti che si alterneranno sui palchi della II edizione della manifestazione la coppia d’oro del canottaggio italiano Valentina Rodini e Federica Cesarini, ospiti insieme alla plurimedagliata paralimpica Giulia Terzi dell’aperitivo olimpionico inaugurale guidato da Carlo Genta, in compagnia di Dario Ricci (martedì 21 settembre).

Lo stesso Carlo Genta sarà nuovamente sul palco venerdì sera, per uno speciale Tutti Convocati ON THE ROAD, insieme all’amico e collega Pierluigi Pardo e a giornalisti del calibro di Franco Ordine, Fabrizio Biasin e Giuseppe Cruciani e sabato 25 settembre per un nuovo aperitivo olimpionico nel segno di Zorro, quell’Andrea Zorzi due volte campione del mondo che rappresenta la pallavolo italiana, anche nel panorama internazionale. A seguire, alle ore 21, il Cinema Teatro Agorà ospiterà lo spettacolo teatrale “Il bradipo e la carpa”, di e con Antonio Carnevale e Riccardo Stincone.

Tra gli appuntamenti da non perdere anche alcuni incontri con l’autore: da Gianluca Gazzoli, autore di Scosse, a Stefano Meloccaro, in uscita con un nuovo volume dedicato ai grandi del tennis, passando per Sandro Donati (simbolo mondiale della lotta al doping) e Alessandro Carvani Minetti, atleta di paraduathlon, che prenderà parte all’evento conclusivo della manifestazione che si terrà domenica 26 settembre alle 16, nel corso della quale verranno proiettati anche alcuni cortometraggi proposti da OFFSIDE Football Film Festival, già partner della prima edizione.

Ad organizzare il Fair play Festival è Aso Cernusco, associazione tra le più numerose d’Italia affiliate al CSI, nata dall’unione dei gruppi sportivi degli oratori presenti in città con l’obiettivo di valorizzare la tradizione, giocando però in attacco per proporre la passione educativa attraverso lo sport, con il sostegno del Comune di Cernusco sul Naviglio rappresentato dal Sindaco Ermanno Zacchetti e il patrocinio del CONI.

Il programma

Martedì 21 settembre, ore 18:30

APERITIVO OLIMPIONICO

Sul palco con Carlo Genta e Dario Ricci, inconfondibili voci dello sport di Radio24, le campionesse olimpiche di canottaggio Federica Cesarini e Valentina Rodini insieme alla nuotatrice Giulia Terzi, vincitrice di 5 medaglie (di cui 2 d’oro) alle Paralimpiadi di Tokyo.

BarettONstage, via Manzoni 1, Cernusco sul Naviglio

Ingresso libero con prenotazione (fairplayfestival.it)

Mercoledì 22 settembre, ore 19:00

LIBRI E SPORT

Il grande tennis al Fair Play Festival!

Stefano Meloccaro presenta Colpi di genio. I segreti dei giocatori che hanno cambiato il tennis per sempre insieme a un ospite d’eccezione: Claudio Mezzadri.

Un’occasione speciale per conoscere i grandi campioni e le storie e gli aneddoti che li riguardano.

BarettONstage, via Manzoni 1, Cernusco sul Naviglio

Ingresso libero con prenotazione (fairplayfestival.it)

Giovedì 23 settembre, ore 18:00

LIBRI E SPORT

Sandro Donati, autore di I signori del doping: il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer affronta insieme a Grazia Maria Vanni, Assessore a Sport, Benessere e Tempo Libero del Comune di Cernusco il tema del doping, dello sport leale e pulito e del contrasto a quei comportamenti di atleti, dirigenti e organizzazioni che minano il sentiero della sana competizione.

Sala Consiliare Comune, Piazza Unità d’Italia, Cernusco sul Naviglio

Ingresso libero con prenotazione (fairplayfestival.it)

Giovedì 23 settembre, ore 21:00

DUE CHIACCHIERE CON… GIANLUCA GAZZOLI

Un incontro-racconto che prende il via dal romanzo di Gianluca Gazzoli Scosse e, ripercorrendo la storia del conduttore radiofonico e videomaker, affronta temi importanti legati alla salute e al valore della vita, nello stile di Gianluca, fatto di energia, entusiasmo ed elettrizzante voglia di fare. Condotto da Fabrizio Biasin.

BarettONstage, via Manzoni 1, Cernusco sul Naviglio

Ingresso libero con prenotazione (fairplayfestival.it)

Venerdì 24 settembre, ore 21:00

TUTTI CONVOCATI ON THE ROAD

Il format di Radio24 lascia gli studi radiofonici e approda sul palco del BarettONstage: fra una risata, un aneddoto e un commento di taglio più tecnico, Carlo Genta, Pierluigi Pardo e i loro ospiti Franco Ordine, Fabrizio Biasin e Giuseppe Cruciani trasformano lo sport in un argomento davvero adatto a tutti.

BarettONstage, via Manzoni 1, Cernusco sul Naviglio

Ingresso libero con prenotazione (fairplayfestival.it)

Sabato 25 settembre, ore 18:30

APERITIVO OLIMPIONICO

Carlo Genta ospita Andrea Zorzi e Alessandro Carvani Minetti e ci porta in viaggio tra lo sport di ieri e di oggi, alla scoperta di quei valori e quegli insegnamenti che formano ogni atleta e lo accompagnano anche nella vita oltre le gare.

BarettONstage, via Manzoni 1, Cernusco sul Naviglio

Ingresso libero con prenotazione (fairplayfestival.it)

Sabato 25 settembre, ore 21:00

IL BRADIPO E LA CARPA

Lo spettacolo – adattamento per la scena del volume di Roberto Quartarone Due Eroi in Panchina edito da InContropiede – è il racconto dell’amicizia tra i due allenatori ungheresi Istvan Tóth e Géza Kertész. Sullo sfondo i campi di calcio italiani degli anni ’30 – che i due hanno rivoluzionato con le loro idee – e la città di Budapest, coinvolta nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale.

Drammaturgia e regia di Antonio Carnevale

Con: Riccardo Stincone e Antonio Carnevale

Disegno luci: Giovanni Corsini

Organizzazione: Maria Claudia Trovato

Produzione: Compagnia Carnevale

Cinema Teatro Agorà, via Marcelline 37, Cernusco sul Naviglio

Ingresso libero con prenotazione (fairplayfestival.it)

Domenica 26 settembre, ore 16:00

PICCOLE GRANDI STORIE DI FAIR PLAY

Spettacolo conclusivo dedicato al racconto e alla celebrazione di tutte quelle storie, grandi e piccole, espressione dei valori del fair play e della sana competizione.

Con la conduzione di Lapo De Carlo e la partecipazione di Dexter Rosier.

In collaborazione con OFFSIDE Football Film Festival.

Cinema Teatro Agorà, via Marcelline 37, Cernusco sul Naviglio

Ingresso libero con prenotazione (fairplayfestival.it)