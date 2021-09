Coastal presenta il nuovo MAG 60, 19 metri dal design minimalista. Facile e divertente da condurre, massima attenzione al comfort per un’imbarcazione dal design essenziale negli esterni ed esclusivo negli interni. Spazi funzionali, con dettagli studiati per navigare anche con mare formato, e proporzioni perfette in coperta.

Il nuovo MAG 60 sintetizza nel modo migliore la partnership con lo Studio Guida Design. La “flag ship” ideale, capace di riassumere quanto già visto sugli altri modelli di gamma su un maxi di dimensioni importanti con spazi di coperta tipici di imbarcazioni più grandi, uniti a un design elegante sempre apprezzato dagli armatori. Il battello misura 19 metri per 5.40, è possibile motorizzarlo fuoribordo o entrobordo IPS. Sarà presentato nel 2022 nei principali saloni nautici europei.

Fin dal debutto del primo 10Tender nel 2009, Coastal ha puntato su questo segmento di mercato rappresentato da “pleasure boats” di lusso, ideali per vivere il mare in maniera confortevole e sportiva. La risposta è stata più che positiva anche nei campi di regata dove Coastal è presente in qualità di sponsor tecnico: particolarmente apprezzate le coperte walk around unite a carene potenti e sicure in ogni condizione meteo. Qualità che si ritrovano amplificate in questo ultimo modello.

Raffaele Lettieri, amministratore di Coastal, evidenzia: “Abbiamo portato avanti progetti e idee in un periodo complicatissimo come quello vissuto negli ultimi 18 mesi, segnati dalla pandemia. Auspichiamo una rapida ripartenza, ma intanto continuiamo a lavorare per diventare sempre più un riferimento nel nostro segmento di mercato. Negli ultimi anni con Nuovo 10 Tender, Maxi 46, 12 Rada e adesso con il MAG 60 abbiamo completamente rinnovato la gamma, sostituendo l’offerta sempre con la collaborazione dello Studio Guida Design”.

Intanto il prossimo novembre, al salone nautico Navigare di Napoli, Coastal porterà in mare il 12 Rada, 12.20 metri per 3.90 di larghezza, progettato da Francesco Guida. Per gli appassionati la possibilità di provare in acqua l’elegante open dallo stile mediterraneo che unisce potenza ed eleganza, dove a prua trovano posto una chaise longue e un secondo angolo dinette trasformabile in prendisole.

Info: www.coastalboat.it