Taranto Port Day 2021: Ondabuena partner ufficiale con eventi sportivi dedicati alla vela

Non basta parlare di blue economy, occorre ricucire lo strappo tra la città e il mare. Noi a questo lavoriamo da anni parlando soprattutto alle nuove generazioni.

Annuncia così la sua presenza al Taranto Port Day 2021, l’associazione sportiva Ondabuena, partner ufficiale dell’iniziativa voluta a livello nazionale da Assoporti e realizzata a Taranto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSP MI), in collaborazione con Afo6, Jonian Dolphin Conservation e Comune di Taranto.

Dal 1 al 4 ottobre saremo con uno stand all’interno dell’area porto per parlare di mare e di sport, ma anche per rilanciare l’idea di fare di Taranto il più grande stadio del mare internazionale dedicato ai più grandi avvenimenti velistici internazionali – spiega Francesco Bonvino, vice presidente del sodalizio.

Ondabuena dopo essersi provata nell’importante test del SailGP, come circolo velico di supporto per le iniziative del SailGP Inspire (dedicata ai giovanissimi), e aver varato quest’anno la squadra pioniera per il settore Waszp con tecnologia “foil”, insieme al suo sponsor Teleperformance Italia, parteciperò all’Italian Port Days nel Porto di Taranto anche due momenti di vela e sport.

Il 1 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 ci sarà nella rada di Mar Grande l’esibizione di tutta la squadra agonistica e pre-agonistica classe Open Bic.

Il 3 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 si svolgerà, invece la prima edizione della Taranto Port Days Open BIC, una gara destinata alle imbarcazioni della classe che da sempre interessa i giovanissimi dai 9 ai 17 anni.

Invitiamo tutti al Porto di Taranto – dichiara ancora Francesco Bonvino – sarà un’occasione imperdibile per tornare a godere da vicino di una delle risorse più importanti per il futuro della città.

Per info sul programma delle giornate, l’attività agonistica e i corsi di vela www.ondabuenaacademy.it