WOLTERS KLUWER CON NOTARO TEAM NEI SUCCESSI DELLA J/70 ITALIAN CLASS CUP 2021

Milano– Dopo quattro tappe e quattro vittorie consecutive alla Garmin Cup, il Notaro Team – timonato dal talentuoso Luca Domenici e sponsorizzato da Wolters Kluwer Italia e NotaioNext – si è piazzato al secondo posto nella classifica generale della J/70 Italian Class Cup 2021. Notaro Team, che ha dominato il circuito dall’inizio alla fine, nell’ultima prova della tappa conclusiva di Punta Ala è stato sorpassato sul filo di lana dall’equipaggio J-Curve di Mauro Roversi.

“È stata una competizione avvincente con oltre 50 barche di diverse nazioni – commenta il notaio e velista Luca Domenici. – Fondamentale in questo percorso il supporto delle famiglie, di molte persone che ci hanno sempre incitato e di un grande equipaggio. Ringrazio Wolters Kluwer e NotaioNext che ci hanno accompagnato come sponsor nel 2021, e dai quali mi piacerebbe essere supportato anche all’appuntamento del prossimo anno, per il campionato del mondo che si svolgerà ad ottobre 2022 a Montecarlo. Una città nel cuore del Notaro Team, che nel 2015 ci ha visto salire sul gradino più alto del podio, vincendo il campionato europeo.”

“Il Notaro Team è rientrato in porto con un ottimo risultato. Siamo soddisfatti per la passione e la dedizione con cui Luca Domenici e il suo equipaggio hanno affrontato questa competizione – dichiara Giuseppe Muscio, Marketing Manager Legal Software di Wolters Kluwer. La randa del J70 del Notaro Team riporta il nostro brand “NotaioNext”. È proprio in quel “next”, in quel guardare oltre l’orizzonte, puntando a mete sempre più sfidanti ed innovative, che c’è l’essenza, il fil rouge del rapporto che lega Wolters Kluwer OA SISTEMI allo spirito indomito della vela e dell’andar per mare”.

Sempre sul podio negli ultimi anni nel circuito della J/70 Italian Class Cup, Notaro Team si conferma ancora una volta tra i leader della classe, pronto ad arricchire il suo palmares che oltre alla vittoria del campionato europeo, annovera il terzo posto al campionato del mondo nel 2017 a Porto Cervo.

Passione ed impegno nella competizione oltre a capacità di affrontare le sfide, sono i valori che Wolters Kluwer – leader nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni editoriali, software e servizi per il settore legale, notarile, fiscale, del lavoro e compliance per liberi professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione – condivide con Notaro Team e con questo sport: una squadra coesa e vincente che affronta un mare in continuo mutamento, sempre pronta a superare gli ostacoli con conoscenza e tecnologie all’avanguardia.

Ph: @Zerogradinord