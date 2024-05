Il golfo greco laconiano interdetto alle petroliere per la ripresa delle esercitazioni della Marina

(Foto courtesy U.S. Navy)

Le esercitazioni navali si intensificano mentre la Grecia mira a prevenire i trasferimenti di petrolio russo

Atene. La Marina greca ha esteso una serie di esercitazioni volte a impedire alle petroliere di trasferire petrolio russo a poche miglia dalla sua costa.

La Marina aveva dichiarato in un avviso che avrebbe condotto esercitazioni fino al 19 maggio nel Golfo Laconiano, una distesa d’acqua che è diventata ben nota nel mercato petrolifero come luogo per il cambio di petrolio russo.

Le esercitazioni hanno lo scopo di scoraggiare i trasferimenti da nave a nave. Quando la Grecia ha annunciato per la prima volta le esercitazioni la scorsa settimana, le petroliere hanno rapidamente evacuato l’area, radunandosi invece a sud.

Il golfo, circondato da colline che proteggono le navi dal vento, è diventato un luogo fondamentale per il trasferimento ‘ombra’ dei carichi russi per la successiva spedizione agli acquirenti in Asia.

Tuttavia, poiché i trasferimenti avvengono al di fuori delle acque territoriali dirette della Grecia, Atene non è stata in grado di impedire il passaggio. Non è chiaro cosa sia cambiato per la Grecia nell’adottare un approccio più assertivo.

I trasferimenti hanno suscitato preoccupazioni per una grave fuoriuscita ambientale in una importante area della costa europea a forte valenza turistica.

Anche la Danimarca, che si trova vicino a una rotta commerciale per il petrolio russo dal Mar Baltico, ha svolto un’attività navale simile, anche se breve, circa un mese fa.

Alcune petroliere russe facevano parte di una grande cosiddetta flotta ombra di vecchie petroliere il cui status di proprietà e assicurazione non era chiaro, sollevando una domanda su chi sarebbe stato responsabile di eventuali inquinamenti marini durante il trasferimento del carico ship-to-ship.

L’altro giorno, alcune petroliere che erano entrate nelle acque al largo della Grecia meridionale per trasferire il petrolio russo sono state costrette a ripartire dopo che la Marina locale ha emesso nuovamente un avviso che avrebbe effettuato esercitazioni nell’area.

Il Golfo Laconico, a circa 110 miglia a sud-ovest di Atene, è diventato un’area logistica vitale per il commercio di carburante e greggio russo, consentendo di scambiare i carichi tra le navi per i trasferimenti ai clienti asiatici.

Questo mese, però, la Marina greca ha iniziato a svolgere esercitazioni nell’area nel tentativo di fermare un’attività che aiuta la macchina delle esportazioni di Mosca a continuare a funzionare.

Il Servizio Idrografico della Marina ellenica ha annunciato una ripresa lunedì e le petroliere sono ora ripartite. L’ultimo avviso è valido fino al 3 giugno.

La Marina ha anche aggiunto una seconda area, a sud, dove si svolgeranno le esercitazioni. Taglia fuori un luogo in cui le petroliere si erano recate per effettuare i loro trasferimenti di carico.

C’è un divario tra il Golfo Laconiano e l’area appena aggiunta dove molte delle petroliere sono ora ancora ancorate.



Abele Carruezzo